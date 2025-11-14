La confirmación de las fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025 abrió espacio para que Fortaleza haga de nuevo en las suyas a través de las redes sociales, con una publicación de cara al partido contra Tolima por el grupo B.

“Amix es mi primera vez. Vengan a apoyarme, porfis, no sean malitos. Vamos la banda Miti Miti”, escribió la cuenta institucional del equipo en X (antes conocido como Twitter), en una imagen en la que utilizó a un payaso con globos.

Lo llamativo es que la publicación, lejos de la formalidad de otros clubes y más similar a la invitación para una fiesta infantil, maneja el tono jocoso sin perder el foco informativo, pues presentó los precios de la boletería, desde 40.000 hasta 120.000 pesos en el estadio de Techo.

El tema llama la atención por el mensaje para el juego del martes 18 de noviembre, en el que rematan con una petición muy cercana, al mejor estilo de Fortaleza: “Te invito a mi primer partido de cuadrangulares, no faltes”.

Sin haber jugado todavía su primer partido, Fortaleza ya dio el primer paso para sorprender a más de uno en esta etapa semifinal en el torneo del fútbol profesional colombiano.

Esta fue la publicación única del club bogotano:

Amix es mi primera vez 🤭

Vengan a apoyarme porfis no sean malitos 😘 Vamos la banda Miti Miti!!#FortaXTolima https://t.co/xOOXb7g4fd 🎟️ pic.twitter.com/TKlKgkfRC3 — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) November 14, 2025

¿Cómo quedaron los grupos de cuadrangulares en la Liga Betplay de 2025?

Independiente Medellín, que terminó como líder absoluto de la fase regular con 40 puntos, y Deportes Tolima, que aseguró el segundo lugar con 38 unidades, fueron designados como las cabezas de serie de los grupos de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Ambos equipos contarán con la ventaja deportiva del “punto invisible” en sus respectivas zonas, un criterio de desempate crucial que les favorece en caso de igualdad en puntos al finalizar la liguilla.

El sorteo arrojó un Grupo A de altísima tensión, calificado unánimemente por los analistas y medios como el “grupo de la muerte”. Está encabezado por Independiente Medellín y lo completan tres de los equipos más históricos y con mayor afición del país: Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali. Esta zona garantiza clásicos de gran convocatoria, iniciando con el duelo entre Nacional y América en la primera fecha.

Por su parte, el Grupo B tiene como líder al sólido Deportes Tolima. Este cuadrangular medirá al equipo ‘pijao’ contra otros tres rivales que demostraron gran regularidad durante el semestre. Acompañan al Tolima el Atlético Bucaramanga, que también tuvo un rendimiento destacado en la tabla, el equipo revelación Fortaleza CEIF, y el Independiente Santa Fe, que logró su clasificación en la última jornada.

Esta fase semifinal, que definirá a los dos finalistas del torneo, constará de seis jornadas de ida y vuelta. La primera fecha está programada para iniciar la próxima semana, tentativamente entre el 19 y 20 de noviembre.

¿Quién maneja las redes sociales de Fortaleza CEIF?

Pulzo conoció que Santiago Montejo, director de comunicaciones de Fortaleza, es la persona que está detrás de los memes y del éxito en las redes sociales del club.

En la sección oficial de su sitio web, se menciona que el área de comunicaciones está a cargo de Jenny Bolívar Díaz, quien firma como responsable de contenido en la página “Redes – Fortaleza CEIF”.

El club describe que su Departamento de Comunicación y Diseño es desarrollado ‘in-house’ desde 2020, lo que indica que la gestión de sus redes sociales, contenido gráfico y campañas digitales está coordinada internamente por el equipo de comunicaciones del club.

En diferentes notas periodísticas se hace mención de que las redes de Fortaleza CEIF son uno de sus distintivos, con estilo creativo y propio, pero ninguna fuente externa concreta nombra al Community Manager encargado o detalla la estructura completa del equipo de social media.

Así, la gestión de redes sociales en Fortaleza CEIF recae sobre su Departamento de Comunicación interna, en un manejo es colectivo y estructurado dentro del club.

