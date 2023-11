Con más de 205.000 seguidores en X, 60.000 en Instagram y 43.000 en TikTok, Fortaleza Ceif logró lo ningún otro club pudo hacer: unir a los hinchas de otros clubes para disfrutar del fútbol, reírse y hasta llorar juntos.

Y es que una muestra de ello fue el ascenso a primera división ante el Cúcuta Deportivo, pues cientos de fanáticos del fútbol colombiano se alegraron por la hazaña del equipo bogotano, pese a no ser seguidores declarados.

Para entender un poco del éxito mediático de Fortaleza, Pulzo habló con Santiago Montejo, director de comunicaciones del club, quien es la persona que está detrás de los memes y del éxito en las redes sociales.

¿En las redes y la cancha hay que estar a la altura de la primera división?

“Llevábamos mucho tiempo buscándolo en diferentes sentidos, no solamente en la parte deportiva, sino preparándonos en todos los aspectos para que el proyecto realmente sea de primera división, que todos estemos a la altura”.

¿Cómo empezó la revolución de Fortaleza en las redes sociales?

“Fortaleza nace con un chip diferente, ese chip exige que todas las áreas tengan ese discurso fuera de la caja y eso pasó en todos los sentidos del proyecto. No podía quedarse atrás la comunicación. En su momento, en 2015, que es el primer año que nosotros estamos en el fútbol profesional, se da un ascenso inesperado y nosotros como proyecto no estábamos preparados“.

“Ahí entra una agencia que se llama Diptongo Media Group, quienes son los que hacen la propuesta inicial de comenzar a comunicar con recursos diferentes a los que se presentaban en su momento en el fútbol, como el humor… Digamos que ese fue el primer envión creativo que tuvo en su momento el proyecto. Desde 2020, Fortaleza es el primer proyecto deportivo del fútbol profesional que crea su propio departamento ‘In-house’ de comunicación y diseño y lo que estamos haciendo es solidificar esa propuesta disruptiva”.

¿Cómo mantener a la comunidad unida en el fútbol colombiano?

“Nuestro objetivo es enriquecer la fiesta del fútbol, entonces, lo que hacemos es brindar argumentos para que la gente encuentre en el fútbol recreación. Esa es la forma en la que nosotros comenzamos a recibir esta comunidad. Mantenerla siendo fieles a esto, queremos que el fútbol sea más bonito, más llamativo, que no se enorgullezca más“.

¿Han tenido algún problema con un meme?

“Un problema como tal, que es lo que se imaginaría cualquier persona, como algo legal o que trascienda más allá, no. Hemos tenido opiniones diferentes a la nuestra y las recibimos con mucha seriedad porque creemos que la diversidad enriquece la discusión”.

“Nos parece muy poco serio que la gente se radicalice frente al fútbol, que llegue un punto donde tú estés tan ensimismado y tan obnubilado por tu pasión que tomes al otro, que simplemente tiene una camiseta de un diferente color al tuyo, como un opuesto completamente y quieras acabar con su vida o con su integridad. La gente se lo toma muy a la ligera, como si fuera un chiste, nosotros nos tomamos en serio las cosas por medio del humor, pero lo que nosotros realmente consideramos es que es muy delicado, de tratar con pinzas”.

La delgada línea entre el humor en redes y no faltarles el respeto a los rivales

“Lo que tiene que ver con el deporte está en la competencia, el día que nuestro equipo salga a no competir, en ese momento no estamos representando nuestro estandarte. Para nosotros, el hecho de, por ejemplo, portar unas batas de boxeo para la salida del equipo, es la glorificación del espectáculo, es brindar un argumento más para parar bolas, quizás, para comenzar a acercar nichos que no están tan cercanos al fútbol, que comience a llamarles la atención”.

“Nuestro interés en esencia es profesar que el fútbol te ayuda a vivir mejor, el deporte en general fortalece tus habilidades sociales, cognitivas, te da valores para desenvolverte como ciudadano. Creemos profundamente que se puede construir país por medio del deporte“, finalizó.

