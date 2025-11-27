El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de una intervención terrestre en Venezuela durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, una declaración que contribuye a elevar la tensión entre ambos países.

De esta manera, a los sobrevuelos con bombardeos, se suma un aparente plan del mandatario estadounidense para iniciar operaciones terrestres en Venezuela. Aunque no se refirió directamente a Nicolás Maduro, dio a entender que sería una medida contra el narcotráfico.

“También vamos a detenerlos por tierra muy pronto. Por tierra es más fácil. Para que dejen de enviar veneno”, afirmó Trump, en referencia a grupos que, según la Casa Blanca, participan en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Estas palabras se producen en el marco de una campaña militar estadounidense en el Caribe que incluye operaciones marítimas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

El anuncio llega en un contexto en el que la administración estadounidense designó al llamado Cartel de los Soles como “organización terrorista extranjera” y ofreció una recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, medidas que amplían las facultades operativas de Washington en la región. Expertos consultados advierten que la retórica y las maniobras militares aumentan el riesgo de un conflicto mayor en el Caribe.

🇺🇸🇻🇪 | Trump sobre Venezuela: “Pronto comenzaremos a detenerlos en tierra”. pic.twitter.com/YkW2w8QZQC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 28, 2025

Maduro teme por un ataque directo de parte de Estados Unidos

Por su parte, el gobierno venezolano llamó a sus fuerzas aéreas y navales a permanecer en alerta y calificó las acciones de Estados Unidos como una escalada que amenaza la soberanía nacional. Caracas describe el despliegue estadounidense como una presión que busca forzar cambios políticos en el país.

El impacto regional de una intervención terrestre sería amplio y podría desestabilizar rutas comerciales y migratorias, complicar la cooperación antinarcóticos y profundizar divisiones políticas en América Latina.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.