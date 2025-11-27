El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, uniformada de la Guardia Nacional que había resultado gravemente herida en un ataque a tiros ocurrido el miércoles en Washington.

La joven, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, fue una de las dos uniformadas emboscadas en un hecho que llevó al FBI a abrir una investigación por terrorismo.

El ataque, registrado cerca de la Casa Blanca en pleno feriado de Acción de Gracias, sacudió a un país que normalmente vive esa jornada con tranquilidad familiar. Trump, en una videollamada con tropas estadounidenses, expresó la “angustia y el horror” por lo sucedido y lamentó que Beckstrom “acabara de dejarnos”, mientras el segundo soldado permanece “luchando por su vida”.

Quién les disparó a los guardias nacionales en Washington

Las autoridades identificaron al agresor como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2021 tras colaborar con las fuerzas estadounidenses durante la guerra contra los talibanes. El mandatario calificó al atacante como un “monstruo salvaje” y vinculó el hecho con su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional para enfrentar la criminalidad.

En un video publicado el jueves, Trump describió el ataque como un “acto de maldad” y endureció su discurso contra los inmigrantes, a quienes señaló como una amenaza a la seguridad nacional. Por ello, ordenó suspender temporalmente el procesamiento de solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos.

El gobierno, además, endureció su postura migratoria. Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunció la revisión del estatus de residencia permanente de ciudadanos de 19 países, entre ellos Afganistán, Cuba, Haití y Venezuela, medida que marcará un giro en las políticas de control aplicadas desde Washington.

