Los arrestos de cónyuges nacidos en el extranjero durante entrevistas para obtener la ‘green card’ han causado preocupación entre familias estadounidenses, de acuerdo con The New York Times, que reveló que las detenciones ocurren en pleno proceso migratorio. Según el medio, varias parejas en distintas ciudades norteamericanas acudieron a sus citas, confiadas en que ese era el paso final para asegurar la residencia permanente, pero terminaron enfrentando hasta capturas.

El periódico estadounidense reportó que, al completar las entrevistas con funcionarios migratorios, agentes federales ingresaron a las salas y esposaron a los solicitantes, los cónyuges extranjeros. En testimonios recogidos por el medio, personas como Stephen Paul relataron que su esposa británica fue detenida frente a él y a su bebé, lo que dejó a la familia completamente desestabilizada, pese a haber cumplido con los requisitos migratorios previos.

Abogados de migración afirmaron en el medio neoyorquino que han visto un incremento notable en estas detenciones desde mediados de noviembre. Solo en San Diego (California), estiman que varias decenas de parejas han sido capturadas, aunque el número exacto es incierto porque muchos de los solicitantes no van acompañados por abogados, lo que dificulta el seguimiento de los casos.

¿Por qué arrestan a parejas que quieren sacar la ‘green card’ en EE. UU.?

Los agentes justificaron las detenciones argumentando que los solicitantes habían excedido la vigencia de visas de turismo o negocios, luego de revisar órdenes de captura. La agencia de migración en Estados Unidos, ICE, señaló a The New York Times que estas aprehensiones pueden ocurrir cuando detectan órdenes de expulsión o infracciones previas, aunque expertos consultados advirtieron que los afectados habían seguido las rutas migratorias previstas por el gobierno.

Es importante destacar que una ley aprobada en 1986 permite que personas que entraron legalmente al país accedan a la ‘green card’, incluso si su visa venció en el camino de hacer la solicitud. Sin embargo, aunque la regla autoriza la detención, históricamente estas capturas no se daban durante el trámite, por lo que la estrategia actual ha sorprendido a familias y especialistas.

¿Qué pasa con las parejas arrestadas y cómo lo evitan?

El medio también documentó casos como el de Audrey Hestmark y su esposo alemán, quienes acudieron a su entrevista con la expectativa de completar su trámite antes de su aniversario. Sin embargo, agentes armados detuvieron al solicitante al confirmar que había superado el tiempo permitido en su visa, lo que dejó a la pareja sin contacto durante horas.

Otros testimonios recogidos por The New York Times muestran el impacto emocional y económico. Jason Cordero, ciudadano estadounidense, explicó que su esposa mexicana sufrió ataques de pánico en detención y que él ha tenido que buscar apoyo legal mientras enfrenta costos elevados. Sumado a ello, numerosos ciudadanos han tenido que recurrir a fianzas y procesos judiciales para intentar liberar a sus cónyuges.

The New York Times relató también que, en uno de los casos, la presión legal llevó a que el gobierno aprobara la ‘green card’ de una extranjera y la dejara en libertad, luego de que su abogada presentara una demanda federal. Sin embargo, según expertos citados por el medio, este resultado sigue siendo atípico frente a una tendencia que, aseguran, está provocando temor e incertidumbre entre familias binacionales.

