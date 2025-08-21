En un giro inesperado dentro de la investigación por la muerte de la joven periodista Laura Camila Blanco, las autoridades capturaron este jueves 21 de agosto a su novio, Óscar Santiago Gómez Leal, quien estaría acusado de feminicidio agravado, según recogió Blu Radio.

La detención fue llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, explicó la cadena radial.

Gómez Leal, quien era la pareja sentimental de Blanco al momento de su fallecimiento, fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, quien legalizará la captura y posible imputación de cargos mientras avanzan las investigaciones.

Esta captura representa un avance significativo en un caso que ha conmocionado a la opinión pública y al gremio periodístico en Colombia, destacando el compromiso de las instituciones por judicializar actos de violencia contra las mujeres.

La Fiscalía ha recopilado pruebas como testimonios, análisis forenses y evidencias técnicas, que apuntan a una posible responsabilidad de Gómez Leal en la muerte de su pareja.

¿Qué pasó con la periodista Laura Blanco?

Laura Camila Blanco, una comunicadora social y periodista de 26 años, perdió la vida el pasado 27 de julio después de caer desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, ubicado en el sector de Salitre Greco, en Bogotá.

Lo que inicialmente se investigó como una caída inesperada, ha evolucionado hacia una hipótesis de violencia de género en el contexto de una relación de pareja tóxica y conflictiva.

Según los relatos recopilados por las autoridades, esa noche Blanco había organizado una cena de celebración para Gómez Leal, en la que participaron amigos cercanos. Luego de la comida, el grupo se trasladó al apartamento donde convivían, y comenzaron a consumir bebidas alcohólicas.

En medio de la reunión, surgió una discusión entre la pareja, que decidió encerrarse en la habitación para hablar en privado. Minutos después, Blanco cayó al vacío, impactando contra el suelo y sufriendo lesiones fatales que le causaron la muerte inmediata, pese a los esfuerzos por trasladarla a un centro médico donde llegó sin signos vitales.

Gómez Leal, quien fue la última persona en estar con ella antes del incidente, aseguró en su versión inicial que Blanco “corrió y saltó por la ventana” de manera inesperada. Sin embargo, esta explicación fue rápidamente cuestionada por la familia y los investigadores debido a inconsistencias evidentes.

Por ejemplo, el tamaño reducido de la habitación hacía improbable que pudiera tomar impulso para saltar, y al llegar las autoridades, la escena parecía alterada: no se encontraron botellas de licor ni la ventana abierta, a pesar de los reportes de consumo de alcohol durante la noche.

La familia de Laura, desde el primer momento, expresó profundas dudas sobre la teoría del suicidio. Cecilia Osorio, madre de la víctima, manifestó en su momento que su hija nunca habría atentado contra su propia vida y apuntó directamente a la intervención de otra persona.

Osorio describió la relación entre su hija y Gómez Leal como complicada y marcada por el control excesivo. Lo calificó como “muy celoso, dominante y egocéntrico”, revelando que la familia tenía conocimiento de discusiones reiteradas, tanto en el apartamento como en espacios públicos, en las que incluso ella había tenido que intervenir para mediar.

