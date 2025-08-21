La extraña muerte de la joven colombiana de 21 años en Madrid, capital española, sigue rodeada de incógnitas y contradicciones, según comentaron sus familiares y allegados.

Y es que lo que se conoció por parte de las autoridades es que la joven salió de su casa el pasado 16 de agosto para reunirse con conocidos, pero nunca regresó. Al día siguiente, su madre fue informada por paramédicos del Samur de que la mujer estaba en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, la colombiana falleció el 17 de agosto.

De acuerdo con El Tiempo, algunos de los acompañantes de María Camila aseguraron que había consumido sustancias psicoactivas. No obstante, sus familiares lo niegan tajantemente y piden a las autoridades una investigación profunda. Según sus allegados, ella no tenía ese tipo de hábitos, y sus amigos cercanos en Colombia y España coinciden con esa versión.

En conversación con el medio citado, Laura Mendoza, hermana de la joven, relató que Camila vivía en Madrid con su madre desde hacía dos años. Allí trabajaba en restaurantes mientras buscaba tramitar la ciudadanía y retomar sus estudios en criminalística. La familia explicó que los supuestos amigos con los que salió aquella noche apenas empezaban a relacionarse con ella, lo que incrementa las sospechas.

Una de las versiones entregadas a la Policía fue que varias personas del grupo se sintieron mal tras ingerir bebidas alcohólicas, pero nunca pidieron atención médica. La familia cuestiona por qué no se ordenó una prueba toxicológica a todos los presentes y por qué no se inspeccionó a fondo el apartamento donde la joven fue hallada.

Mendoza aseguró que tampoco tienen certeza de si se practicó una autopsia completa o un examen toxicológico al cuerpo de la joven. La falta de claridad sobre estos procedimientos es una de las principales críticas de la familia, que denuncia además que las autoridades cerraron el caso con rapidez y sin recolectar evidencia clave.

Otra de las preocupaciones que señaló la familiar de la fallecida tiene que ver con los altos costos en España para mantener un cuerpo en la morgue o enterrarlo. Ante esa situación, la familia se vio obligada a cremar a María Camila, lo que, según reconocen, representó la pérdida de pruebas que podrían haber aclarado las causas de su muerte.

“Nos indicaron que los costos para mantenerla en morgue eran de 2.000 euros diarios y para enterrarla los costos subían a 4.200 euros. Estamos hablando de más de 15.000.000 millones de pesos. El método más económico para darle una sepultura adecuada a mi hermana era cremarla, pero somos conscientes que también es perder evidencia”, dijo la mujer.

La casa periodística mencionada informó que la Cancillería colombiana ya está al tanto del caso y se encuentra revisando la denuncia. Entretanto, los familiares de María Camila han solicitado respuestas claras a las autoridades españolas y estudian contratar un abogado penalista en ese país para avanzar en la búsqueda de justicia.

Laura Mendoza recalcó que la única petición de la familia es obtener claridad sobre lo sucedido. “Mi familia solo quiere entender lo que pasó, que tengamos justicia y que mi hermana pueda descansar en paz”, concluyó.

