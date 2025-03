Luego de la expectativa a nivel mundial sobre el eclipse lunar, a medida que se acercaba la medianoche de este jueves 13 de marzo, miles de personas comenzaron a ver cómo el satélite comenzó a teñirse de rojo.

De acuerdo con la agencia AFP, uno de los lugares en los que primero se observó el fenómeno fue Ciudad de México. fotógrafos de esta agencia lograron captar imágenes junto al monumento “Joven de Amajac”.

Según la NASA, el eclipse total solo ocurrirá entre las 02:26 y las 03:31 de Estados Unidos. Sin embargo, el eclipse lunar durará alrededor de seis horas.

Por otra parte, expertos recomiendan rituales para hacer en el eclipse lunar de este 14 de marzo y aprovechar la energía para un momento de reflexión que favorezca la purificación y el renacer personal.

Asimismo, en redes sociales comienzan a aparecer publicaciones de caseras sobre el evento:

In other news, a total lunar eclipse will be occurring tonight seen throughout the Northern Hemisphere. And Sacramento Kings fans, the clouds can’t even deter the moon from peaking out. The moon will even appear red later tonight, super cool! pic.twitter.com/xv0pbYngyY

