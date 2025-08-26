El asesinato del médico veterinario Niber Alejandro Avendaño Patiño, en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), causa consternación en la región. Avendaño cayó en una emboscada fatal el pasado 23 de agosto de 2025.

Avendaño fue encontrado sin vida con una bolsa en la cabeza y síntomas de asfixia luego de que se trasladara a una finca de la vereda La Cejita con uno de sus colaboradores, quien logró escapar.

Veterinario asesinado en Antioquia habría recibido llamada desde la cárcel

La víctima recibió un llamado telefónico, proveniente de la cárcel de Cómbita, en el que le solicitaron atención de una emergencia veterinaria. Sin embargo, al llegar al lugar, fue secuestrado junto con otro integrante de la empresa Vetresa, donde trabajaba, según datos de la investigación preliminar.

Así lo confirmó el alcalde de esa localidad, Luis Bernardo Molina, quien dio detalles del crimen y lamentó lo ocurrido con Avendaño, quien era reconocido por su labor.

“La llamada fue de la cárcel de Cómbita, ahí tuvimos la triste noticia de un profesional, un hombre que le servía al pueblo”, manifestó Molina, a la vez que aseguró que se trató de un crimen “porque no quiso pagar una cuota que le estaban exigiendo”.

Además, hizo un llamado a las autoridades de policía de la región para fortalecer la seguridad en el municipio y así evitar que esta situación se vuelva a repetir.

“Les estamos pidiendo a la Gobernación, al Gaula, que nos ayuden más con inteligencia; necesitamos más inteligencia para estos municipios del norte (de Antioquia), para identificar a este grupo que viene haciendo su fechoría en esta zona”, agregó el mandatario local.

Recompensa por responsables del crimen de Niber Alejandro Avendaño en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información clave que permita identificar, ubicar y capturar a los autores del hecho.

La oferta de recompensa pretende incentivar el flujo de datos concretos que conduzcan a resultados judiciales, especialmente en un contexto en el que los llamados extorsivos desde centros penitenciarios se han convertido en una amenaza constante para los profesionales del campo.

“En las últimas horas, fue asesinado el médico veterinario Niber Alejandro Avendaño Patiño, de 31 años. Un hecho que llena de dolor a los habitantes del norte de Antioquia. Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita dar con el paradero de los asesinos”, indicó Rendón.

