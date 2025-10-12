El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel está listo para recibir a todos los rehenes cautivos en Gaza, antes del canje previsto el lunes por presos palestinos como parte de un acuerdo de alto el fuego con Hamás.

“Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado emitido el domingo.

Los palestinos incluidos en el acuerdo de intercambio ya fueron trasladados a las cárceles de Ofer, en Cisjordania ocupada, y a la prisión de Ketziot, en el sur de Israel. Desde este último centro penitenciario se organizarán los envíos tanto hacia la Franja de Gaza como hacia terceros países, informó el servicio de prisiones israelí.

Aunque los anuncios han despertado expectativas, aún no hay claridad sobre la hora exacta en que se iniciará el proceso. Toda la atención está puesta en la visita del presidente estadounidense Donald Trump, programada para la mañana del lunes. (Vea también: Madagascar: militares se rebelan y llaman a desobedecer las órdenes de disparar contra los manifestantes)

En las listas de liberados no aparecen figuras políticas de alto perfil como Marwan Barghouti —detenido en 2002 durante la segunda Intifada y considerado uno de los posibles sucesores de Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)— ni Ahmed Saadat, exsecretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El alto el fuego pactado entre Israel y Hamás, que comenzó a regir este viernes al mediodía, establece un periodo de 72 horas para que el grupo palestino libere a los rehenes israelíes. A cambio, el gobierno israelí excarcelará a cerca de 200 prisioneros palestinos y a unos 1.500 detenidos, la mayoría capturados durante la reciente ofensiva en Gaza.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.