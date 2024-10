A un hombre que vive en Bogotá y que hace muchos años no viene a Medellín le llegó una fotomulta de un carro en la capital antioqueña. Ante la sorpresa por la sanción, inició sus investigaciones y se encontró que “existen” dos carros con la misma placa.

Esto ante la ley es ilegal, pero las bandas criminales han hecho que cada vez sean más recurrentes los casos de carros y motos con placas clonadas.

“Me siento sorprendido por lo que sucedió con mi carro, sobre todo porque hace mucho tiempo no voy a Medellín. No sé si esta situación sea normal o es un hecho aislado en el que yo tuve la mala fortuna de que me la hicieran”, manifestó el propietario del vehículo original, al que le llegó la sanción por incumplir el pico y placa con el carro clonado, que tiene los mismos seis dígitos del documento; lo cierto es que el real es de Bogotá y el falso aparece en Sabaneta.