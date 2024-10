La delincuencia continúa desbordada en Bogotá y a diario se conocen casos de ciudadanos que son víctimas de robo en cualquier parte de la ciudad. Una prueba de ello es un video que se conoció en las últimas horas, en el que se aprecia la fortuna que tuvo un hombre que se movilizaba en motocicleta y al que pretendían hurtar.

Aunque se desconoce el día exacto en el que ocurrieron los hechos, la página de X (antes Twitter) que compartió las imágenes aseguró que todo se dio en la carrera Décima con calle 6, en el centro de Bogotá.

¿Cómo iban a robar a motociclista en Bogotá?

La práctica de los delincuentes es muy conocida desde hace un buen tiempo: alguien se le atraviesa al vehículo que quieren robar para que este lo estrelle o se detenga. En el caso en cuestión, el motociclista no alcanzó a frenar y terminó arrollando al sujeto, que lucía ser un habitante de calle.

Acá, el video del momento:

#BOGOTÁ. En la loc/Santa Fe, Cra 10 con Cll 6, siempre estar muy atentos que esa modalidad de robo toda la vida a existido en ese sector. pic.twitter.com/mqcjQp9fai — Pasa en Bogotá | SrBacca (@PasaenBogota) October 18, 2024

En ese momento, el motociclista se fue al suelo y, pese al duro golpe que sufrió, se levantó cojeando para ir en busca de la moto. De hecho, en el video se aprecia que el hombre que provocó el accidente se reincorporó y se sentó.

Al instante, se logra ver cuando otro sujeto, posiblemente un cómplice, llegó a prestarle ayuda al presunto ladrón. Pero lo que llamó la atención fue que a los pocos segundos apareció en la escena un policía, quien llegó a ver qué había ocurrido. El motociclista, con evidentes signos de dolor, le comentó al uniformado la situación.

“Se me tiró de aposta esa gon…, lo tengo grabado”, dijo en medio de su angustia.

Pocos segundos después, otro policía llegó al sitio y recriminaron al sujeto por lo que había hecho. “Vea, hace joder al man y qué”, le dijo en tono fuerte.

El otro policía se enfocó en brindarle ayuda al motociclista, a quien le ofreció llamar una ambulancia para que lo atendieran. Incluso, le dijo que si no tenía a alguien que fuera a recogerle la moto para que él se dirigiera a un centro asistencial.

En la parte final del video, el motociclista escribió un texto agradeciéndole al policía que llegó a su rescate. “Gracias a la Policía que no sé de dónde salió o si no me hubieran robado. Y también que me ayudaron a ver cómo estaba y que no pasara nada más”, señaló.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y varios usuarios reaccionaron asegurando que es una situación que se ha vuelto muy común no solo en Bogotá, sino en varias partes del país.

“Esa zona es peligrosísima sea la hora que sea”, “si no es por la policía le pegan la atracada del siglo”, “corrió con suerte que estaba la policía”, “siempre que paso, roban”, “eso es del diario vivir”, “gracias a Dios la Policía estaba justo donde debía estar”, “ese sector es horrible”, “bien la Policía”, “el motero se salvó del robo por la Policía”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.