Un trágico accidente se presentó en el occidente de Bogotá. Sucedió en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en Engativá, que dejó dos motociclistas muertos. Un video grabado por una ciudadana mostró a los presuntos ocupantes del carro involucrado en aparente estado de embriaguez, tambaleantes y tratando de huir del lugar en otro vehículo. Los testigos, indignados, los confrontaron y lograron detenerlos antes de que escaparan, mientras en la vía se observaban las motos destrozadas y el carro volcado.

Según las primeras versiones de las autoridades, el vehículo particular habría perdido el control, invadido el carril contrario e impactado violentamente contra las motocicletas. Se investiga si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol, pues todo apunta a un exceso de velocidad y posible embriaguez.

La Secretaría de Movilidad cerró la vía por varias horas para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas, generando fuerte congestión en la zona. Si se confirma que el conductor estaba ebrio, podría enfrentar cargos por homicidio culposo agravado por embriaguez, con penas que podrían alcanzar hasta 18 años de prisión.

Foto de los que habrían causado accidente en Bogotá

Luego de que se difundieran los videos del momento del accidente, la cuenta de X Colombia Oscura mostró una foto de los dos señalados de provocar el siniestro. En la imagen se observa al hombre que iría manejando el carro junto con su pareja, quien también aparece en los videos, en lo que sería un bar. Allí tenían la mesa llena de botellas de cerveza.

#IRRESPONSABLES. Continúan saliendo a la luz nuevas evidencias sobre el trágico accidente en la Av Mutis (Bogotá). En una fotografía filtrada por grupos de apoyo se observa al irresponsable y a la mujer que lo acompañaba consumiendo licor mins antes de la tragedia. https://t.co/20MOchf69E pic.twitter.com/Sy9kyOwQ4N — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 31, 2025

Sin embargo, podría tratarse de un día diferente, pues, a priori, la ropa no concuerda entre la foto y el video. Por lo pronto, lo que sí se confirmó es que el conductor se fugó del lugar.

egún el teniente coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el vehículo perdió el control, invadió el carril contrario y chocó contra al menos cuatro vehículos, incluidas las dos motos. Las autoridades adelantan operativos e investigaciones para ubicar al responsable y ponerlo a disposición de la Fiscalía.

