Jaramillo dio detalles de cómo ha sido el proceso de duelo de la familia del estudiante de Los Andes que murió tras una golpiza a las afueras de un bar en el oriente de Bogotá.

“Hemos estado también un poco alejados de redes sociales y todo eso, pues porque no es el momento de contaminar la cabeza”, señaló el hombre en Blu Radio.

De igual forma, resaltó que el joven era una persona muy tranquila y que no entienden cómo quedó envuelto en una situación tan violenta como la que se dio saliendo del bar.

“Hay muchas preguntas sobre el porqué. No lo digo yo y, quiero resaltarlo a partir de lo que dicen todos los amigos, Jaime era demasiado tranquilo como para buscarse un problema. Más allá de lo que pasó en en en la discoteca o no, pues realmente no hay mucha explicación”, resaltó el hombre en ese medio.

Cómo fue el fallecimiento del estudiante de Los Andes

El pasado 31 de octubre, tras una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, el estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, fue agredido por un grupo de personas disfrazadas.

El joven, de 20 años, sufrió un trauma craneoencefálico severo y falleció horas después en el Hospital Simón Bolívar. Las autoridades capturaron a tres personas: Juan Carlos Suárez Ortiz, también estudiante de Los Andes, y dos mujeres, aunque estas últimas fueron liberadas por falta de pruebas.

Suárez fue señalado como el principal agresor y su captura fue legalizada; no tiene antecedentes penales, pero sí anotaciones por infracciones en TransMilenio.

Un testigo relató que el ataque ocurrió cuando Jaime y un amigo fueron interceptados en la calle 64 con carrera 15. La golpiza quedó registrada en cámaras de seguridad, las cuales se analizan para identificar a un segundo agresor.

La Fiscalía investiga el caso como homicidio agravado. Familiares y amigos despidieron a Jaime con profundo dolor y exigieron justicia. La Universidad de los Andes expresó condolencias y apoyo psicológico a la comunidad. El abogado de la familia aseguró que no fue una riña, sino un ataque violento producto de la intolerancia.

