El reconocido periodista, en su Reporte Coronell de W Radio, reveló la imagen del segundo hombre señalado de participar en la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes.

En el video difundido se observa al individuo dentro del bar donde se realizaba la fiesta, acompañado de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya fue capturado, y de varias mujeres que fueron inicialmente detenidas y luego liberadas.

Según la investigación de Coronell, el segundo agresor sería un joven venezolano que trabaja vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

A su vez María del Mar Pizarro, congresista y dueña del bar Before Club, confirmó que los implicados estuvieron en su establecimiento y expresó su solidaridad con la familia del joven. Explicó que la agresión no ocurrió dentro del bar, sino a cuatro cuadras del lugar.

Pizarro también señaló que no ha podido entregar los videos de seguridad porque las autoridades no se han acercado a recogerlos, a pesar de que el establecimiento los ha puesto a disposición desde el jueves anterior.

Las autoridades continúan con la búsqueda del segundo implicado, mientras la familia de la víctima y la comunidad universitaria piden justicia por el crimen.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.