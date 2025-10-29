Este miércoles 29 de octubre se conoció que en medio de la verificación de estados financieros vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro, la Fiscalía adelanta una inspección en la sede del partido político de la Colombia Humana.

De acuerdo con la entidad, la diligencia responde a “labores necesarias de verificación de los estados financieros vinculados a la campaña presidencial del año 2022″, del hoy presidente, Gustavo Petro Urrego, y Ricardo Roa Barragán, quien figuraba como gerente de dicha campaña.

“Esta actuación es parte de un trabajo metodológico, técnico y objetivo, encaminado a verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales″, agregó la Fiscalía.

La expedición de la diligencia fue por parte del fiscal 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción e incluye la solicitud de contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, órdenes de servicio y cualquier evidencia que acredite transacciones vinculadas con la campaña presidencial del primer mandatario.

De acuerdo con los reportes oficiales, la campaña presentó cifras que no coincidirían entre los ingresos y los egresos informados, lo que llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a iniciar una investigación. En los documentos se evidencia que, durante la primera vuelta, se declararon ingresos por $19.477 millones, mientras que los gastos reportados alcanzaron los $28.384 millones.

