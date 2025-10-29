Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a dar de qué hablar por sus declaraciones en una reunión virtual con la precandidata presidencial Vicky Dávila.

Durante la charla aseguró que “el país conocerá todo y vienen muchísimas cosas”, haciendo referencia a las denuncias que mantiene y que, según ellas, fueron fundamentales para que incluyeran a Petro y a su familia en la lista Clinton.

En su relato, detalló las condiciones en las que el exdiputado del Atlántico estuvo detenido en el Búnker de la Fiscalía, donde —según dijo— contó con comodidades y visitas diarias. Al mismo tiempo, recordó episodios de la campaña y conflictos personales ocurridos durante su relación.

Las acusaciones de Vásquez contra Nicolás Petro abarcan desde financiamiento ilegal de campaña hasta lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Day Vásquez habla del cambio de Nicolás Petro tras visita de su padre en Barranquilla

En el mismo encuentro, Vásquez recordó que cuando estalló el escándalo, él se mostró dispuesto a colaborar, pero que fue cuando el propio presidente lo visitó en Barranquilla que todo cambió y perdió contacto.

“Nicolás y yo alcanzamos a reunirnos dos veces antes de la visita del presidente. Estábamos organizando las cosas porque él iba a colaborar con la Justicia. Y me sorprendí cuando no volvió a responder mis mensajes. Él iba a entregar algunas cosas y yo iba a corroborar. Y después de la visita no supe más de él”, indicó, según recogió Semana.

Finalmente, Vásquez, quien cumple un rol clave como testigo en los procesos judiciales, expresó públicamente su temor por su seguridad, dado el alcance y la sensibilidad de la información que entrega a las autoridades.

