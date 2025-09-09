En medio de la disputa legal que enfrenta Nicolás Petro y que involucra a su expareja Daysuris Vásquez, este 9 de septiembre se conoció que el hijo del presidente también va a los tribunales para resolver sus temas personales.

Paralelo al proceso judicial que enfrenta públicamente, Nicolás Petro también presentó formalmente la demanda de divorcio en contra de Vásquez ante los juzgados de familia.

De acuerdo con Infobae, la defensa de Nicolás Petro presentó los motivos que, a su juicio, respaldan la solicitud de divorcio, destacando que es necesario, válido y oportuno, cerrar legalmente el matrimonio con Day Vásquez.

La noticia sobre la demanda de divorcio no tardó en despertar reacciones. Una de las más contundentes fue la de su aún esposa, Day Vásquez, quien celebró el hecho con un breve pero claro mensaje en su cuenta oficial en X: “¡Al fin!”. Esta fue su primera respuesta pública tras conocerse el movimiento legal del hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

El proceso matrimonial entre Nicolás Petro y Day Vásquez ha estado en el centro del debate mediático desde hace más de dos años. Su ruptura no solo fue sentimental, también se volvió judicial y política. Las acusaciones por supuestas infidelidades y delitos financieros terminaron por convertir su historia en un escándalo nacional. Ahora, con la demanda, Nicolás intenta poner fin de manera formal a un vínculo que, en la práctica, ya había terminado.

Cabe mencionar que Nicolás Petro enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una investigación donde Day Vásquez figura como testigo clave. Ella pasó de ser su esposa a convertirse en pieza central del caso que afecta directamente al entorno familiar del presidente. La demanda ya fue radicada, aunque su contenido permanece reservado.

En marzo de 2024, durante una entrevista en el programa ‘Desnúdate con Eva’, Vásquez ya había manifestado su deseo de divorciarse. “Por favor, Nicolás”, dijo en tono suplicante. También confesó que, al principio, no quería firmar el divorcio, pero que su postura cambió con el paso del tiempo.

La separación definitiva no se dio únicamente por las infidelidades, sino también por el trato que Day denunció en entrevistas y publicaciones.

Además, en la misma entrevista, Vásquez reveló: “Nosotros tuvimos dos pérdidas de bebés […] yo empecé a cuidarme, él no sabía que yo me estaba cuidando, ahora se va a enterar”. Cuando le preguntaron si lo hacía porque no quería tener hijos con él, respondió sin dudar: “Porque no quería tener un hijo con él […] no sé, uno siente cosas”.

