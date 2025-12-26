Gustavo Petro se refirió a la controversia relacionada con la versión sobre el retiro del respaldo económico a Colfuturo por parte del Gobierno Nacional y cuestionó el modelo de distribución de recursos utilizado por esa entidad para financiar estudios de posgrado en el exterior.

Por medio de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario calificó esta política como excluyente y afirmó que responde a una visión propia de los sectores financieros que dirigen la fundación. Según el jefe de Estado, la asignación de los recursos evidencia profundas desigualdades sociales en el país.

Petro indicó que solo el 26 % de los recursos llega a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, quienes representan cerca del 80 % de la población juvenil, mientras que el 74 % restante beneficia a estudiantes de los estratos 4, 5 y 6. Añadió que los estratos cinco y seis concentran el 41 % de los recursos, pese a contar con menos estudiantes que los estratos uno y dos.

“Los estratos cinco y seis se llevan el 41% de los recursos, que son menos que los estudiantes de estrato 1 y 2, muestra por qué Colombia es tan terriblemente desigual. Un país manejado por grandes banqueros y terratenientes, y familias hereditarias”, aseguró Petro.

De esta manera, Petro dejó ver sus reparos y sesgos que tiene con el funcionamiento del programa, al cuestionar que los estratos más bajos salen beneficiados en menor porcentaje.

Tengo que decir que está política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable. Que el 1% de los recursos vaya a los jóvenes de estrato uno y que tan solo el 26% de los recursos vaya a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, que son el 80% de la… https://t.co/1ppJblA0IR — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2025

Gustavo Petro cuestionó el sistema de créditos de Colfuturo

El mandatario también cuestionó el modelo basado en créditos educativos, al considerar que este mecanismo no ofrece una solución equitativa para el acceso a la educación superior. Afirmó que otorgar cerca de 90 doctorados por año mediante endeudamiento solo resulta viable para personas con altos ingresos, mientras que estudiantes de bajos recursos enfrentan mayores riesgos de deserción.

En su pronunciamiento, el presidente comparó esta situación con el modelo de Corea del Sur, país que, según explicó, envía alrededor de 35.000 estudiantes cada año al exterior, con prioridad en áreas estratégicas para su desarrollo y con amplia cobertura en educación superior.

“El crédito no es la salida. Corea del Sur manda a 35.000 estudiantes todos los años al exterior, no 90. Y en las carreras donde ese país tiene mayores debilidades, por eso y su cobertura total en educación superior es hoy una sociedad del conocimiento”, indicó el mandatario.

Finalmente, Petro señaló que la propuesta del Gobierno apunta a enviar 10.000 estudiantes por año al exterior, con financiación totalmente pública, con el propósito de que la mayoría de los beneficiarios provenga de familias trabajadoras, campesinas y de sectores populares en todas las regiones del país. El mandatario precisó que las cifras mencionadas provienen de información suministrada por la propia Colfuturo.

