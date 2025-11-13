La Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer esta historia que sucedió recientemente y que no es nueva, pues uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es el constante robo de artículos públicos, que habitantes de la calle se llevan para revenderlos en el mercado negro.

Sin embargo, lo que llamó la atención en esta oportunidad es que ‘los topos’, como denominaron a este trío de ladrones, estaban actuando a plena luz del día y con miles de personas utilizando la estación de Transmilenio.

Según reveló esta secretaría, estos tres hombres estaban intentando robarse el cableado de cobre y esto provocó ruidos extraños, razón por la que el personal de seguridad y trabajadores del Metro de Bogotá llamaron a la Policía.

‘Los topos’ intentaban llevarse 100 metros de cableado, que se cree está avaluado en más de 20 millones de pesos, pero las autoridades los capturaron en flagrancia.

Estas son las imágenes en las que se ve a las personas implicadas en este delito y el actuar de las autoridades.

Ruidos extraños alertaron a los de seguridad de la estación Calle 45. Bajo tierra estaban ‘Los Topos’ hurtando metros de cable de cobre. De inmediato llegó @PoliciaBogota, se levantaron las placas del piso y capturaron a los 3 delincuentes, quienes quedaron en manos de la… pic.twitter.com/BVNo84puZF — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 13, 2025

Esta no es la primera vez que las autoridades capturan a personas robando diferentes elementos del espacio público. Durante décadas, la ciudad ha combatido el robo de las alcantarillas, razón por la que se han cambiado los materiales en muchas oportunidades. Algo similar sucede con las canecas de basura.

De hecho, en las estaciones de Transmilenio han hecho varios hallazgos. Hace unos meses, en el túnel de Ricaurte encontraron un espacio que usaban los ladrones para ocultar los artículos robados.

