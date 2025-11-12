La inseguridad en Bogotá y sus alrededores sigue desbordada y prueba de ello es el asesinato de un motociclista en un intento de robo en el barrio Eugenio Días de la comuna dos de Soacha (Cundinamarca).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevo problema para taxista borracho que atropelló a 11 personas; condena podría subir)

En redes sociales circula un video de la escena del crimen donde se observa una cuadra cerrada por la Policía, mientras se llevaban a cabo las diligencias de levantamiento del cuerpo.

Según un informe preliminar, la víctima recibió un disparo en la cabeza en el forcejeo, pero, al parecer, los delincuentes no lograron su cometido y no se llevaron la moto.

Lee También

El fallecido, que aún no es identificado, alcanzó a ser trasladado al Hospital Mario Gaitán Yanguas, pero no pudo sobrevivir frente a la gravedad de las heridas proporcionadas por arma de fuego.

La situación se habría presentado en la carrera 11 A con carrera 10 y las autoridades investigan a través de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables.

Conductor borracho atropelló a motociclistas en localidad de Kennedy (Bogotá)

Se registró otro lamentable hecho en el sur de Bogotá. Esta vez, un vehículo arrolló a varios motociclistas en el barrio Tabakú, localidad de Kennedy, generando momentos de caos y pánico entre los testigos.

De acuerdo con información de Blu Radio, un hombre en aparente estado de embriaguez conducía una camioneta a alta velocidad cuando embistió a varios motociclistas que se desplazaban por la vía y posteriormente se estrelló contra una caseta de comidas. Este nuevo siniestro se suma al caso del taxista ebrio que atropelló a once personas en la localidad de San Cristóbal, dejando una menor de edad fallecida.

Las autoridades distritales y las unidades de tránsito de la Policía de Bogotá acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia y trasladar a los heridos a centros asistenciales cercanos. Por el momento, se mantienen las investigaciones para establecer el número exacto de lesionados, la identidad del conductor y las circunstancias que originaron el accidente.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.