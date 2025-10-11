Colombia ganó 3-2 a España, en los cuartos de final del Mundial Sub-20. La gran figura del partido fue Neyser Villarreal, que anotó los tres goles de la ‘Tricolor’.

Fue un partido lleno de altibajos. El primer tiempo estuvo con pocas emociones hasta que al minuto 38, luego de una linda jugada entre Jordan Barrera y Óscar Perea, el balón le quedó servido a Neyser Villarreal para que anotar el 1-0.

A las duchas se fueron ambos equipos, pero en Colombia había positivismo de cara al segundo tiempo, pues, hasta ese momento, el partido parecía controlado y las opciones de clasificar eran importantes.

Pero la ilusión no duró mucho. Al minuto 57, llegó el primer golpe para la Selección Colombia, pues España empató con un gol de Rayane. El segundo tanto fue tres minutos después. El partido se le puso cuesta arriba para la Selección Colombia, que ahora perdía 1-2 y parecía desmoralizado.

Sin embargo, la mano del técnico César Torres tuvo efecto. Los cambios que hizo le cambiaron la dinámica a la ‘Tricolor’ y al minuto 64 llegó el empate. En el costado izquierdo, Arizala y Rentería hicieron una acción colectiva que terminó en un pase perfectamente filtrado para que Neyser Villarreal anotara el segundo gol de su cuenta personal. Ahora el partido esta 2-2 y quedaban 30 minutos por delante.

En la postrimería del partido volvió a aparecer la gran figura. Tras unos rebotes, el delantero se la rebuscó, ganó la posición y definió con gran categoría. Villarreal celebró un triplete que, además, lo hace el máximo goleador del Mundial sub-20.

Con este triunfo, Colombia clasificó a las semifinales del Mundial Sub-20 y está cerca de lograr un hito que no se ve desde hace 22 años.

La última vez que Colombia había clasificado a las semifinales de un Mundial Sub-20 fue en 2003, en una selección que tenía a jugadores que luego fueron figuras del país como Fredy Guarín, Abel Aguilar, Macnelly Torres, Edixon Perea, entre otros.

Fue Reinaldo Rueda el técnico de esa Selección Colombia de 2003 y ahora es César Torres el técnico que está haciendo historia porque, como dice él, estamos cansados del gracias guerreros.

El rival de Colombia en la semifinal saldrá del partido entre México y Argentina y se disputará el 15 de octubre.

