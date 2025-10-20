En la tarde de este lunes 20 de octubre, un incendio de grandes proporciones alarmó a los habitantes del occidente de Bogotá. El hecho se registró en una edificación ubicada en la calle 26 con carrera 70, en la localidad de Engativá, donde las llamas consumieron gran parte de la estructura.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Incendio arrasa vivienda y tres comercios: héroes, pérdidas totales y lecciones para la comunidad)

Según los primeros reportes, el fuego se originó dentro de las instalaciones del Instituto Don Bosco. De inmediato, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegó un operativo con cinco máquinas procedentes de las estaciones de Puente Aranda, Ferias y Fontibón, con el fin de controlar la emergencia y evitar que las llamas se extendieran a predios cercanos.

Lee También

Las autoridades confirmaron que la zona más afectada corresponde a una bodega dentro del complejo educativo. Aunque las pérdidas materiales son considerables, las autoridades reportaron que no hubo personas heridas ni intoxicadas por el humo.

Estas son algunas imágenes de la emergencia:

🚨Controlamos un incendio estructural en una bodega, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/QydB4UxhHU — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 20, 2025

A esta hora, bomberos de las estaciones Puente Aranda, Ferias y Fontibón controlan un incendio estructural en una bodega al interior del Colegio Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. pic.twitter.com/msMjoF3uyK — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 20, 2025

Padres de familia que llegaron al lugar señalaron que la institución había terminado su jornada académica minutos antes de lo habitual, por lo que todos los estudiantes fueron evacuados de manera preventiva antes de que el fuego se propagara.

(Ver también: [Video] Comerciante le volteó la carta a extorsionistas y les puso bomba fatal: cinco murieron)

A esta hora, los bomberos continúan labores de enfriamiento y verificación estructural para descartar nuevos focos de incendio. Las causas del hecho aún son materia de investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z