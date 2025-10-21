Tal como lo había anunciado durante la tarde de este 21 de octubre, Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre su absolución a la condena de 12 años que tenía en su contra. A través de una declaración a medios de comunicación, el expresidente agradeció a varias personas que lo apoyaron en medio del caso.

¿Qué dijo Álvaro Uribe Vélez, luego de ser absuelto?

Una de las personas que mencionó fue a Vicky Dávila, ya que el exmandatario consideró que, durante la dirección de la periodista en revista Semana, hubo investigaciones claves para defenderse. “Expreso mi gratitud a Vicky Dávila y a Semana, que en su momento revelaron ante la opinión pública los fundamentos de este proceso”.

Sumado a ello, envió un mensaje de apoyo a quienes estuvieron involucrados en el caso, como su exabogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra privado de la libertad. “Hago votos para que personas involucradas en este proceso, como Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada puedan superar sus dificultades”.

Uribe Vélez también agradeció a sus representantes legales Jaime Lombana y Jaime Granados. Este último fue quien lo defendió en el caso de fraude procesal y se encargó de apelar la condena de 12 años que, finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá revirtió.

