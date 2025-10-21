Luego de que el magistrado Manuel Merchán leyera que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quedaba absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, la defensa del senador Iván Cepeda respondió en redes sociales.

Fue Miguel Ángel del Río el primero en anunciar el siguiente paso, que era el esperado. “Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado“, afirmó el abogado, lo que deja claro que irán a la siguiente instancian judicial, en la Corte Suprema de Justicia.

El proceso será largo. Aunque, tal como sucedió con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, esa entidad judicial podría darle prioridad al caso para ejercer justicia en uno de los casos más mediáticos del país.

Por lo mostrado este martes, el futuro de esta decisión judicial no parece fácil. Mientras que la jueza Sandra Heredia sentenció una condena de 12 años contra el expresidente dando sus razones para tomar como válidas las interceptaciones y otras pruebas presentadas por Iván Cepeda y su equipo jurídico, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó esas mismas pruebas y tumbó todos los argumentos jurídicos en los que la jueza tomó su decisión.

Sica acá todos los detalles sobre la lectura del fallo en el Tribunal Superior de Bogotá:

Absolución a Álvaro Uribe Vélez

Durante más de 3 horas, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá leyó uno a uno los argumentos bajo los que tomaron la decisión de absolver y revocar la condena Álvaro Uribe Vélez.

Merchán señaló que varias declaraciones avaladas por la jueza Sandra Heredia de exparamilitares que hablaban sobre supuestos sobornos de la defensa del expresidente Uribe no deberían ser válidas porque infringieron el derecho a la privacidad.

También, el Tribunal señaló que las declaraciones de Monsalve, nombrado en este caso como el testigo estrella no estuvieron bien sustentadas y fueron muy superficiales. De hecho, en la lectura del fallo se hicieron muchas críticas a la jueza por esta razón.

Este fue un aparte del momento del fallo:

