Un ciudadano en condición psiquiátrica grabó un video en el que, entre lágrimas, ruega a la Nueva EPS que le entreguen los medicamentos que necesita para tratar su ansiedad y otros padecimientos mentales.

El hombre, residente en Neiva, aseguró que lleva varios días sin recibir sus fármacos, entre ellos metadona de diez miligramos. Según él, el medicamento está disponible en la Secretaría de Salud, pero su entrega se ha visto obstaculizada por trámites administrativos con las EPS y las droguerías.

“Un medicamento, metadona de diez miligramos. Me da tristeza ver que en la Secretaría de Salud tienen el medicamento listo, pero me dicen allá que es Colsubsidio quien no ha pagado. No ha pagado y, pues, nos tienen sufriendo. Y más en mi caso, que dependo de ese medicamento”, dijo el afectado.

El paciente agregó que su condición médica requiere hospitalización inmediata: “Tengo orden de hospitalización por psiquiatría, por dolores ya paliativos, así que me han ordenado internarme en una clínica psiquiátrica”. También pidió a la EPS cumplir con este proceso: “Y la Nueva EPS que por favor me cumplan lo más pronto posible con la hospitalización. Y esto es lo último del sufrimiento, porque soy como si fuera un habitante de calle que se encuentra atormentado por medicamentos”.

#URGENTE. En medio del llanto y el desespero, un ciudadano de Neiva, suplica a @NuevaEPS_ la entrega de sus medicamentos para su tratamiento psiquiátrico. En entrevista con @PrensaLaNacion, el usuario argumenta que ha tenido que automedicarse para calmar el grave dolor que padece pic.twitter.com/fFmqYptzxT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2025

Aunque la última entrega fue el 9 de octubre, la interrupción en el suministro le ha obligado a buscar alternativas riesgosas. “Me estoy tomando un medicamento que me formularon, bupropión, y me lo formularon una pastilla cada ocho horas, pero no, eso no me sirve de nada. Y me estoy autoformulando, tomándome dos pastas, dos pastas de esas para ver si así me hace. Y no, no me hace, no me hace”.

En el video, el hombre contó que los efectos de esta ausencia ya son visibles: “De noche no duermo y también tomo para poder dormir (…) Yo tengo formulada quetiapina apenas de doscientos miligramos, pero me estoy tomando dos, entonces me estoy tomando cuatrocientos miligramos. Eso es mano de un médico, dice que yo me estoy autoformulando, pero yo qué puedo hacer, yo tengo que tratar de calmarme algo y por eso suplico por la metadona”.

El caso ocurre mientras el Ministerio de Salud anunció, el 20 de octubre, una reasignación masiva de más de 2,3 millones de pacientes a nuevas EPS, medida que busca reorganizar el sistema con criterios técnicos que garanticen atención continua y de calidad.

