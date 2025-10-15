El Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga reanudó la atención a los usuarios de Nueva EPS tras alcanzar un acuerdo de pago con la aseguradora, formalizado en octubre de 2025.
Este compromiso financiero garantiza la continuidad de los servicios de salud mental en Santander y el nororiente colombiano, fortaleciendo la estabilidad económica y operativa del hospital, detalla el portal Consultorsalud.
La negociación fue liderada por la Agente Especial Interventora de la ESE, quien destacó la importancia del diálogo y la corresponsabilidad institucional para superar los desafíos del sistema de salud.
Con este acuerdo, el hospital reabre de forma inmediata todas sus áreas clínicas y terapéuticas, restableciendo el acceso a consultas, tratamientos e internaciones que habían sido suspendidas temporalmente, añade ese medio.
La ESE subrayó que este avance refleja transparencia, compromiso asistencial y cooperación entre prestadores y aseguradores.
El Hospital San Camilo reafirmó su misión de ofrecer una atención humanizada y de calidad, consolidándose como referente regional en salud mental.
Además, destacó que el entendimiento alcanzado con Nueva EPS es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto y la confianza institucional pueden garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales y el bienestar de los pacientes, concluye ese portal especializado.
