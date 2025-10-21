Mientras un grupo de seguidores del expresidente Álvaro Uribe celebra la decisión que lo absuelve por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, por los lados del petrismo y de la izquierda reprochan la decisión y critican al Alto Tribunal que, con esto, deja anulada la sentencia que leyó en agosto pasado la jueza Sandra Heredia.

Contrario a lo que se pensaba, uno de los que salió en defensa del fallo de este martes, y pidió respeto por el mismo, fue el expresidente Juan Manuel Santos, que a través de Twitter publicó un mensaje con el que pide que se acate la decisión.

“La absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”, escribió el exmandatario, y considerado uno de los enemigos políticos de Álvaro Uribe desde hace varios años.

Este es el trino publicado por Santos:

Álvaro Uribe fue absuelto en Colombia y uribistas celebran

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue recibida con más euforia en las toldas cercanas al expresidente Uribe, sobre todo entre los precandidatos que aspiran, de una u otra forma, a recibir su respaldo para las elecciones de 2026.

Una de las primeras en reaccionar fue la periodista Vicky Dávila, que a través de Twitter celebró el fallo y le dedicó unas palabras al expresidente y su familia.

“Álvaro Uribe es inocente, bendito sea Dios. Siempre estuvimos como periodistas en el lado correcto, también como ciudadanos”, afirmó la aspirante a la presidencia.

En esa misma vía se manifestó Abelardo de la Espriella, que con trago en mano, insistió en que Álvaro Uribe no solo es inocente, sino que es el más grande patriota de todos los tiempos en Colombia.

Vale mencionar que tanto De la Espriella como Dávila se ha reunido semanas atrás con el expresidente Uribe. Ambos se pelean, políticamente, por su respaldo de cara a los comicios de 2026.

