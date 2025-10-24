La reconocida actriz Natasha Klauss, recordada por su papel de Sarita Elizondo en la exitosa telenovela ‘Pasión de gavilanes‘, se sinceró recientemente en una emotiva entrevista con Cristina Estupiñán, en el pódcast ‘Sinceramente Cris’, donde reveló detalles personales sobre el difícil momento que atraviesa en su vida.

La artista confirmó que está separada nuevamente y que sus hijas ya no viven con ella, situación que la ha llevado a enfrentar un proceso de transformación profunda.

Klauss, quien contrajo matrimonio con Daniel Gómez en junio de 2022, sorprendió a sus seguidores al anunciar en su momento la unión con quien consideraba su compañero de vida. La pareja había iniciado su noviazgo a finales de 2020 y, aunque siempre se mostraron felices en redes sociales, la actriz confesó que la relación terminó. La boda fue una ceremonia privada, celebrada en presencia de familiares y amigos cercanos, marcando una etapa que parecía prometedora en su vida sentimental.

¿Por qué Natasha Klauss se separó por tercera vez?

En la conversación con Estupiñán, Natasha habló con honestidad sobre los duelos emocionales que ha atravesado durante este año, como la separación de su esposo Daniel Gómez y de sus hijas, Isabel y Paloma.

“Estoy en un momento lista para hacerlo, porque me diste la confianza en este espacio y sé que va a servir para mucho. Esto nunca lo he contado. Este año he tenido diferentes duelos; el primero fue migrar a Estados Unidos. Tengo residencia allá, pero regresé a Colombia en un proceso personal y de salud”, confesó.

La actriz explicó que su regreso al país se debió a una necesidad de reconectarse consigo misma y de buscar apoyo emocional. “No solamente estoy separada de mis hijas y de mi esposo, sino que decidí venir a Colombia para buscar mi círculo y red de apoyo, y comenzar un trabajo interno. Este año fui al infierno y volví, estuve abajo y volví como el ave fénix. Quiero conocer cosas en mí, porque quiero aportar hacia afuera”, expresó conmovida.

Durante la entrevista, Natasha también habló sobre su salud mental y la importancia de recibir ayuda profesional. La artista confesó que está en terapia y que este proceso la ha ayudado a enfrentar emociones intensas como la ansiedad y la depresión, episodios que asegura no había experimentado antes.

“Lo puedo contar desde el lugar que lo estoy contando, porque recién llegué y no podía dejar de llorar. Esta ruptura me ha dado muy duro, incluso un poco más que la que tuve con Marcelo, con quien duré 12 años”, compartió.

¿Cuántas hijas tiene Natasha Kaluss?

Natasha Klauss es madre de dos hijas: Isabel Gómez, de 24 años, fruto de su relación con Víctor Gómez, y Paloma Grecco, de 21, hija de su unión con el actor Marcelo Grecco. Ambas jóvenes, actualmente adultas, han tomado caminos independientes, lo que también ha representado un cambio en la vida de la artista.

“Uno sabe desde cuándo comienzan a pasar cosas en tu interior que hacen que te olvides de ti y arrastres a tu familia, y en este caso, a mis hijas”, reflexionó la actriz.

Aunque no profundizó en los motivos de su separación con Daniel Gómez, Klauss reconoció que hubo señales previas que anunciaban el desgaste emocional. “Hay momentos en los que uno empieza a desconectarse de sí mismo, y eso se refleja en todas las áreas, especialmente en las relaciones más cercanas”, señaló.

Pese al dolor, la intérprete de Sarita Elizondo manifestó que se encuentra en un proceso de reconstrucción personal, convencida de que estos momentos difíciles la preparan para una nueva etapa de su vida. “Estoy aprendiendo a escucharme, a sanar y a renacer. A veces hay que tocar fondo para poder volver a volar”, afirmó.

Natasha Klauss, quien ha sido parte de producciones como ‘La mujer en el espejo’, ‘La tormenta’ y ‘Pasión de gavilanes’ 2, atraviesa un momento de introspección que, según sus palabras, la está ayudando a reencontrarse con su esencia y a priorizar su bienestar emocional por encima de todo.

