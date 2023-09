No obstante, la actriz de ‘Pasión de gavilanes’, que ya tiene fecha de estreno en Caracol, no desaprovechó la oportunidad de ver al equipo nacional frente a Venezuela y se sumó al viaje.

Su esposo, con el que se casó a sus 46 años de edad, no quiso que ella pasara vergüenza y le envío las fotos y los nombres de cada jugador de Colombia, por WhatsApp, para que llegara preparada.

(Vea también: Quién es el desconocido nuevo esposo de Natasha Klauss y su negocio con Falcao García)

“Él, todo bonito, me dijo que me iba a mandar hoy quiénes van a estar en el partido de hoy, pues para que no quedara mal cuando me preguntaran: ‘¿Por quién va?'”, dijo a Pulzo, entre risas, Natasha Klauss.