Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, murió el sábado 13 de diciembre luego de someterse a una cirugía estética en una clínica clandestina de la ciudad de Cali. El procedimiento, que en un inicio parecía rutinario, terminó en una grave emergencia médica debido a complicaciones posteriores a la intervención. La mujer fue atendida inicialmente en el lugar donde ocurrió la operación, pero su estado de salud se agravó rápidamente, lo que obligó a su traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El caso despertó conmoción nacional por el vínculo familiar de la víctima con la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Orfa Márquez había viajado desde su municipio natal hasta la capital del Valle del Cauca con la expectativa de someterse a un procedimiento estético que mejorara su apariencia física. Sin embargo, las condiciones en las que se llevó a cabo la intervención no cumplían con los requisitos legales ni sanitarios exigidos por las autoridades, lo que habría influido de forma determinante en el desenlace fatal.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, expresó su rechazo y preocupación frente a lo ocurrido. En declaraciones públicas, el funcionario señaló que la mujer acudió a una clínica que, de manera presunta, no contaba con las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control establecidas por la normativa vigente. Mendoza subrayó que este tipo de casos evidencian fallas graves en la vigilancia de establecimientos que ofrecen servicios médicos sin autorización, poniendo en riesgo la vida de quienes acuden a ellos.

Mendoza insistió en que este hecho vuelve a encender las alarmas sobre los peligros asociados a procedimientos estéticos practicados en lugares ilegales. El funcionario recordó que muchas personas, motivadas por costos más bajos o promesas de resultados rápidos, terminan expuestas a riesgos severos para su salud. Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar que las clínicas y el personal médico cuenten con las licencias correspondientes antes de someterse a cualquier intervención.

