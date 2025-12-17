Las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quedaron expuestas en medio del deterioro del orden público en el suroeste de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Somos inocentes”: clamor a Petro de víctimas de viles atentados en Cauca)

Desde su cuenta de X, la mandataria departamental cuestionó la respuesta del Gobierno nacional frente a una ofensiva armada registrada en el norte del Cauca y a los recientes ataques ocurridos en Cali.

El cruce de declaraciones se produjo luego de que Toro afirmara públicamente que las autoridades regionales enfrentan solas la situación de seguridad, debido a limitaciones presupuestales y a lo que considera un respaldo insuficiente desde el nivel central. La gobernadora sostuvo que el departamento recurre a recursos propios para apoyar a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional.

Lee También

“La seguridad la estamos asumiendo solos en las regiones…no tenemos recursos suficientes para fortalecer al Ejército, la Policía y las otras fuerzas” indicó Dilian Francisca Toro en declaraciones citadas por El País, al tiempo que insistió en la necesidad de una estrategia regional de seguridad coordinada entre departamentos y el Gobierno nacional.

“La seguridad la estamos asumiendo solos en las regiones”, advirtió la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras el atentado en el barrio Mariano Ramos de Cali. “No tenemos recursos suficientes para fortalecer al Ejército, la Policía y las otras fuerzas” afirmó. #MañanasBLU pic.twitter.com/ZRnpcpDg8M — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 16, 2025

Respuesta de Gustavo Petro a críticas de gobernadora del Valle del Cauca

Petro, por su parte, rechazó esas afirmaciones y aseguró que sí existe presencia militar en la zona. El jefe de Estado cuestionó la versión de la gobernadora y defendió la actuación de las autoridades nacionales frente a los hechos violentos.

“Si, Presidente, han sido asesinados soldados, policías, civiles, muchos de ellos porque están desprotegidos o porque la guerra con drones no está siendo atendida desde sus competencias en debida manera”, escribió el mandatario en X.

Este intercambio ocurrió tras un ataque armado en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, atribuido a disidencias de las FARC, que afectó infraestructura pública, dejó heridos entre policías y civiles y aisló de manera temporal a varias comunidades, según el mismo informe de El País.

Los reportes señalan como responsables a estructuras armadas ilegales, entre ellas frentes disidentes como el Jaime Martínez. A este panorama se suma la actuación del Eln, vinculado a un paro armado y a acciones violentas registradas a mediados de diciembre, que agravaron el clima de inseguridad en la región.

Ante esto, Toro volvió a trinar y puso sobre la mesa varios interrogantes sobre las medidas que considera insuficientes por parte del Gobierno Nacional.

“¿Acaso es mentira que las capacidades aéreas, ventaja estratégica que tenía el Estado contra el narcoterrorismo, están diezmadas por ausencia de combustible y mantenimiento a las aeronaves?”, aseguró Toro.

Presidente ¿acaso es mentira que desde la Gobernación le hemos pedido una estrategia regional de seguridad, que usted no ha implementado? ¿Acaso es mentira que la guerra anti drones la hemos tenido que asumir desde la gobernación porque el gobierno a su cargo no ha tenido cómo… https://t.co/9XCGp34dM9 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) December 17, 2025

Además del choque entre la gobernadora del Valle del Cauca y el presidente Petro, alcaldes y autoridades departamentales del Cauca han manifestado preocupaciones similares por la capacidad de respuesta estatal ante la magnitud de los ataques y la presión armada sobre zonas rurales y urbanas.

Desde el nivel nacional, entidades como la Procuraduría General de la Nación y otros funcionarios condenaron los hechos violentos, incluidos ataques con explosivos en Cali que causaron la muerte de policías, y reclamaron acciones contundentes contra los grupos armados ilegales, así como mayor respaldo para las fuerzas de seguridad.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.