Dormir bien puede parecer difícil, pero una fruta común en la mesa de los colombianos podría ser la clave para lograrlo. De acuerdo con Panamerican Life Insurance Group, la piña no solo refresca y aporta nutrientes, sino que también favorece el descanso nocturno gracias a su composición natural.

(Vea también: Cómo es la dieta (muy común) que puede dañar la memoria en solo 4 días, según nuevo estudio)

Este fruto tropical, conocido también como ananá o matzatli, proviene de la planta Ananas comosus, perteneciente a la familia Bromeliaceae. Su pulpa amarilla y sabor dulce la convierten en una opción ideal para consumir fresca, en jugos o en preparaciones agridulces, tanto frías como calientes.

Por qué la piña ayuda a dormir mejor

El aporte más interesante de la piña está en su contenido de triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no puede producir por sí solo. Este componente participa en la formación del 5-HTP (5-hidroxitriptófano), que ayuda a desarrollar melatonina y serotonina, dos hormonas fundamentales para el sueño, el estado de ánimo y el equilibrio del organismo.

Lee También

La melatonina, conocida como la hormona del sueño, se produce en la glándula pineal del cerebro y regula los ciclos de descanso. Su producción aumenta en la oscuridad, preparando al cuerpo para dormir, mientras que la serotonina interviene en procesos como la digestión, la memoria y el control del apetito.

Panamerican Life Insurance Group cita un estudio publicado en la revista Journal of Pineal Research, donde se evidenció que el consumo de piña o su jugo puede incrementar hasta tres veces los niveles de melatonina en comparación con quienes no la consumen.

Por eso, incluir un trozo de piña en la cena o antes de dormir podría ser una forma sencilla y natural de mejorar la calidad del sueño, aprovechando al máximo los beneficios de esta fruta tropical.

* Pulzo.com se escribe con Z