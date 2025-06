Un incidente aéreo protagonizado por Leanna Perry, artista de Nueva York, se ha vuelto viral en redes sociales, reavivando el debate sobre el consumo de alcohol en vuelos. Perry, de 32 años, fue expulsada de un vuelo de Southwest Airlines tras agredir física y verbalmente a una pasajera y al personal de la tripulación.

El vuelo cubría la ruta desde el aeropuerto LaGuardia en Nueva York hacia Kansas City, cuando Perry, aparentemente bajo los efectos del alcohol, atacó a otra pasajera sujetándola del cabello y escupiéndole en el rostro, según muestra un video captado por pasajeros. La grabación, ampliamente compartida, evidencia el nivel de agresividad del episodio.

Incluso después de la intervención del personal de vuelo, Perry continuó con una actitud violenta, propinando patadas e insultos de carácter racista a un pasajero que intentaba intervenir. Tras repetidos intentos por calmarla, fue finalmente esposada y retirada del avión por las autoridades.

