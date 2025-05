Una joven profesional vivió una experiencia insólita y desconcertante en su primer empleo tras graduarse luego de ser despedida a solo cuatro horas de haber firmado su contrato laboral.

El caso, difundido a través de redes sociales y replicado por varios medios de comunicación, causa una oleada de comentarios y críticas hacia la empresa involucrada, cuestionando la ética en sus procesos de contratación.

Todo comenzó cuando la joven —quien compartió su historia en TikTok— fue contactada por una amiga que ocupaba un puesto en una empresa y decidió dejarlo. Esta amiga la recomendó para que la reemplazara.

La postulante fue llamada, asistió a una entrevista y fue contratada formalmente tras pasar por el proceso de selección. Incluso fue presentada al equipo, recorrió las instalaciones y recibió indicaciones sobre sus nuevas funciones.

Sin embargo, pocas horas después de haber firmado el contrato, recibió una llamada de la empresa. En esa conversación, le preguntaron si había hablado recientemente con su amiga, la misma persona que la había recomendado. Minutos después, le informaron que su amiga había decidido volver a ocupar el cargo, por lo que su contratación quedaba sin efecto.

La joven, sorprendida por lo ocurrido, relató el episodio en su cuenta personal de TikTok. “Firmé el contrato, me tomaron la foto para el gafete, me presentaron con todo el equipo, me dieron instrucciones… y a las cuatro horas me llamaron para decirme que ya no me necesitaban porque la otra persona se había arrepentido”, explicó.

La situación se volvió viral y causa un amplio debate sobre los límites de la informalidad laboral, las políticas internas de las empresas y los derechos de los trabajadores en sus primeros días de vinculación.

Un despido inmediato que causa cuestionamientos éticos

El caso ha suscitado críticas por lo que muchos usuarios consideran una “falta total de profesionalismo” por parte de la empresa. En los comentarios del video, que rápidamente superó las decenas de miles de visualizaciones, abundan frases como “te hicieron un favor, ahí no te convenía estar”, o “es una bandera roja gigante de lo mal que gestionan sus recursos humanos”.

Otros usuarios con experiencia en reclutamiento coincidieron en que el comportamiento de la empresa refleja una carencia grave en sus políticas de gestión de talento. “Soy de Recursos Humanos y esto es inadmisible. Una vez se firma un contrato, hay obligaciones legales. Deshacerlo así de rápido sin proceso ni explicación formal es altamente riesgoso para la empresa”, escribió una usuaria identificada como empleada del área de gestión humana.

Más allá del impacto emocional y profesional para la afectada, el episodio también ha puesto sobre la mesa un debate sobre la estabilidad laboral y las garantías que tienen los empleados al momento de iniciar una relación contractual. Si bien la legislación laboral varía según el país, en la mayoría de los casos la firma de un contrato conlleva derechos y deberes bilaterales que no pueden ser anulados sin seguir procedimientos formales.

¿Se puede demandar al ser despedido al poco tiempo de ser contratado?

Algunos especialistas en derecho laboral han señalado que, si existiera evidencia del contrato firmado, la joven podría tener fundamentos para presentar una demanda o queja legal. Aunque el despido ocurrió en las primeras horas, sugiere una actuación unilateral sin el debido proceso, lo cual podría ser considerado como un despido injustificado, dependiendo del marco normativo aplicable.

También se ha debatido el rol de la persona que originalmente ocupaba el cargo. Si bien la decisión de regresar al puesto no es ilegal, muchos consideran que tanto la extrabajadora como la empresa debieron manejar la situación con más responsabilidad, evitando dañar a una tercera persona que había confiado en la oferta.

La joven afectada no reveló el nombre de la empresa ni el país en el que ocurrió el incidente, pero afirmó que no tiene intenciones de crear un conflicto legal, aunque lamenta profundamente la experiencia. En sus palabras: “No sé si me dio más tristeza por haber perdido el trabajo o por la forma en la que lo hicieron”.

El caso se ha convertido en una advertencia para quienes están en procesos de selección laboral. Muchos expertos recomiendan no dejar su empleo anterior —si lo tienen— hasta que se confirme por completo la nueva relación contractual, incluyendo la verificación de la estabilidad del cargo, condiciones laborales y la claridad del empleador.

Este episodio, aunque anecdótico para algunos, es reflejo de una problemática más amplia: la precariedad e informalidad que aún persisten en algunos entornos laborales, incluso en empresas que aparentan ser formales y estructuradas.

