Un fuerte incendio estructural afectó en la madrugada del 1 de enero de 2026 varias viviendas en el oriente de Cali, dejando a decenas de personas damnificadas y provocando una rápida movilización de los organismos de emergencia de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Fiesta de Año Nuevo en bar salió mal por explosión que deja “decenas” de muertos y heridos

El siniestro se presentó en un sector residencial de la zona afectada, donde las llamas se propagaron con gran intensidad entre casas construidas en su mayoría con materiales combustibles, lo que facilitó la rápida expansión del fuego. Vecinos alertaron a los bomberos al escuchar explosiones y ver columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Equipos de bomberos de Cali acudieron de inmediato y trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. La conflagración obligó a evacuar a muchas familias, mientras los apagafuegos se esforzaban por contener el incendio sin que se registraran víctimas mortales. Sin embargo, varias viviendas resultaron totalmente destruidas y otras quedaron con daños severos en su estructura.

Lee También

Testigos del hecho relataron momentos de tensión y pánico, describiendo escenas en las que los residentes intentaban salvar pertenencias y ayudar a sus vecinos a salir de las zonas de riesgo.

Nos llegan imágenes de cómo quedó el asentamiento de La Playita, al lado de Comuneros, en el oriente de Cali, tras el incendio registrado en la zona. 🔥 Las autoridades evalúan los daños y continúan recopilando información sobre la emergencia. pic.twitter.com/ooBF7hVpu5 — Cali Al Dia (@calialdiaa) January 2, 2026

Las labores de extinción se dificultaron por la densidad del fuego y la acumulación de escombros producto del avance de las llamas, obligando a los equipos de emergencia a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes permanecían en el lugar.

Autoridades locales informaron que los equipos de atención en crisis y organismos de socorro instalaron puntos de apoyo y albergues temporales para las familias afectadas, ofreciendo alimentación, asistencia médica básica y acompañamiento emocional a quienes quedaron sin techo tras la emergencia.

Por el momento, las causas del incendio se encuentran en investigación. Personal especializado de cuerpos bomberiles, en conjunto con la policía y autoridades de gestión del riesgo, analizan posibles factores que pudieron originar el siniestro, entre ellos fallas eléctricas o el manejo inadecuado de fuentes de calor en viviendas cercanas.

#Atención | Diez casas afectadas dejó un incendio registrado este 1 de enero de 2026 en el sector de La Laguna del Pondaje, oriente de #Cali, que fue controlado por el Cuerpo de bomberos @cuerpo_cal93099 y que no dejo personas lesionadas. pic.twitter.com/3cXC5T0aQm — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 2, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.