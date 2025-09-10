El reciente encuentro de las Eliminatorias Mundialistas entre Colombia y Venezuela dejó en los espectadores un sabor agridulce, a pesar de la abultada victoria del equipo cafetero.

De acuerdo con el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, el marcador de 6-3 a favor de Colombia fue “un resultado engañoso”, que plantea serias dudas sobre el desempeño defensivo del equipo y su planteamiento táctico.

En un cotejo que parecía inclinarse cómodamente hacia los colombianos, el análisis de Vélez, expresado públicamente después del encuentro, resonó entre los aficionados.

“A uno lo agarra un equipo con pantalón largo y lo clava, en el primer tiempo, fue un desastre”, afirmó el cronista, quien hizo énfasis en ciertos errores del arquero Kevin Mier y en la inclusión de Yerry Mina en la formación inicial.

“Mier se hizo goles, defensivamente fuimos un desastre, cada vez que nos atacaron nos llegaron. No me parece que desubiquen a Davinson Sánchez para meter a Mina, que cada vez que marca comete una falta. Claro, se lava la cara con un gol que hace; y después… lo que hicimos fue aprovechar”, añadió.

Colombia brilló por los goles de Luis Suárez

Pese a las críticas, los jugadores de ‘La Tricolor’ mostraron gran efectividad en el ataque durante el duelo disputado en el estadio Monumental de Maturín.

Luis Suárez brilló con cuatro anotaciones, mientras que Jhon Córdoba también tuvo una actuación destacada con dos goles, reflejando una ofensiva eficaz que supo capitalizar las falencias defensivas de ambos equipos.

Con esta victoria, Colombia sumó tres puntos que le permitieron quedar en el tercer lugar de la eliminatoria al Mundial 2026. Mientras que Venezuela quedó sin opciones de repechaje, impactada también por otros resultados de la jornada, como la sorpresiva derrota de Brasil ante Bolivia.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez, desde una mirada crítica, insistió en los problemas en la línea defensiva del conjunto colombiano. A pesar del resultado favorable, el equipo se vio comprometido en varias jugadas por errores tácticos y descoordinaciones defensivas que podrían haber tenido consecuencias graves.

“Este resultado puede ser muy engañoso. Si nos ponemos a mirarlo como tal, y celebramos porque le ganamos a Venezuela 6-3, nos vamos a olvidar de un montón de defectos que el partido tuvo, que el equipo tiene, y como ya esto terminó, el Mundial debe ser enfrentado de otra manera”, concluyó.

