Colombia logró su clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 luego de golear 3-0 a Bolivia en el estadio metropolitano de Barranquilla. Pese al logro, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez fue crítico con el desempeño de la ‘Tricolor’.

(Vea también: ¿Qué hacía James Rodríguez solo en la cancha al final de partido? Imagen despertó rumores)

Vélez expuso un análisis sobre el rendimiento actual de la Selección Colombia de fútbol. Esta evaluación, según indicó el analista, se origina a partir de cómo jugó el equipo frente al “rival más débil”, según él.

“Ya viene mi preocupación, porque es que jugando así le ganamos a Bolivia, pero así no pasamos la primera ronda del Mundial”, indicó Vélez, haciendo referencia a que fue gracias a dos atajas de Camilo Vargas que Bolivia no concretó el empate al final del primer tiempo y del inicio del segundo.

Lee También

Por qué Carlos Antonio Vélez criticó a la Selección Colombia pese a golear a Bolivia

Aunque el cupo mundialista ya está asegurado, el periodista insiste en que persisten deficiencias tácticas y de nivel de juego que podrían limitar seriamente el progreso del equipo en la próxima Copa del Mundo.

“Me preocupa que el equipo, después del minuto 30, se cae porque es un equipo viejo; Colombia no tiene intensidad defensiva”, agregó el comentarista en las pantallas de Win Sports.

De esta manera, el mensaje de Vélez funciona como una advertencia a la representación deportiva nacional y espera que se encuentre relevo generacional para jugadores como James Rodríguez y Santiago Arias, que fueron fundamentales en 20214, pero que no estarían a punto para el siguiente año.

* Pulzo.com se escribe con Z