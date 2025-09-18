En la noche de este miércoles 17 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó de la muerte de Edgar Darío Cárdenas Martínez, uno de los presos que resultó herido luego del incendio que se representó en la estación de Policía de Funza.

De esta manera, el mandatario regional aseguró que ya son siete los muertos en un intento de motín que provocó la conflagración en la noche del pasado martes.

“Lamentamos informar que, pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital San Rafael de Facatativá, en los últimos minutos falleció Edgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, una de las personas privadas de la libertad que resultó afectada en el incidente registrado en la Estación de Policía de Funza. Con él, asciende a siete el número de fallecidos”, indicó Rey en su cuenta de X.

Un informe preliminar de las autoridades indica que algunos internos incendiaron colchonetas, lo que dio origen al fuego. Bomberos de Cundinamarca acudieron de inmediato para controlar las llamas.

Lamentamos informar que, pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital San Rafael de Facatativá, @HOSPITAL_FACA en los últimos minutos falleció Edgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, una de las personas privadas de la libertad que resultó afectada en el incidente… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 18, 2025

¿Quiénes son los fallecidos luego del incendio en estación de Policía en Funza?

De acuerdo con el funcionario, dentro de los fallecidos, inicialmente estaban: José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años; Arcadio Antivia Velásquez, de 44; Sergio Humberto Zarta Barrero, de 29; Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, de 22, y Andrés Alberto Organista Ibáñez, de 36.

A esta lista se sumó Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien murió en la tarde de este miércoles, y Edgar Darío Cárdenas Martínez, de acuerdo con la información proporcionada por Rey.

Procuraduría anunció investigación por incendio en estación de Policía de Funza

El procurador Gregorio Eljach ordenó que una comisión, encabezada por el delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, verifique lo sucedido y supervise las condiciones de reclusión en la estación de policía.

Mientras tanto, los heridos reciben atención médica especializada en distintos centros de salud, y las versiones oficiales indican que su estado es delicado. Las autoridades esperan que en las próximas horas se entregue un reporte definitivo sobre el número exacto de víctimas y las causas que facilitaron que el motín escalara hasta provocar este incendio mortal.

Momentos de tensión en Funza, cundinamarca, luego de un incendio generado en el centro transitorio para personas detenidas en la estación de Policía. Autoridades confirman 5 muertos y 7 heridos. pic.twitter.com/sAD9KCqPYL — Jeisson Vera (@JeissonfVera) September 17, 2025

