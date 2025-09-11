Este miércoles se vivieron momentos de consternación, cuando María del Mar Perdomo, reconocida diseñador de modas, fue hallada muerta en la habitación de un hotel en Santa Marta. Sobre las 5:00 p. m. su cuerpo fue encontrado sin vida e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Las primeras versiones indican que se trataría de un caso de intoxicación con escopolamina, que le habría provocado un infarto. Esto ha llevado a las autoridades a plantearse la hipótesis de que Perdomo pudo ser víctima de un robo.

Esta conjetura ha cobrado fuerza, teniendo en cuenta los casos de inseguridad que han azotado a la capital del Magdalena durante los últimos meses. Uno de los más sonados del último tiempo fue el del biólogo italiano Alessandro Coatti, quien apareció desmembrado a las afuera de la ciudad luego de, al parecer, lo hubieran contactado por una aplicación de citas.

¿Quién es María del Mar Perdomo?

María del Mar Perdomo, diseñadora huilense, se destacó en el mundo de la moda por fusionar elementos culturales de su región con una visión contemporánea y sostenible. Su trabajo no solo marcó tendencia en las pasarelas, sino que también abrió espacios de inclusión al convertirse en referente para la comunidad LGBTIQ+, llevando mensajes de diversidad y transformación social.

“Estaba feliz de venir a Santa Marta, hablaba de lo importante que era estar en un escenario donde la diferencia no fuera un obstáculo sino una bandera”, dijo un familiar a El Tiempo.

Además de su trayectoria profesional, impulsaba iniciativas como las Fiestas Trans del Mar, donde buscaba visibilizar propuestas artísticas y de moda inclusivas. Según familiares y colegas, María del Mar irradiaba entusiasmo por participar en escenarios donde la diferencia fuera reconocida como una fortaleza, lo que reflejaba su compromiso con el cambio cultural y social desde la moda.

