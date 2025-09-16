Un fuerte incendio se registró en la noche de este martes 16 de septiembre dentro de la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, situación que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, informó que unidades del municipio atendieron la emergencia, originada presuntamente por un amotinamiento de los internos. De acuerdo con el reporte preliminar, los privados de la libertad habrían incendiado varias colchonetas, lo que provocó la rápida propagación del fuego.

En medio de la emergencia, 12 personas privadas de la libertad resultaron afectadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento no se han confirmado fallecidos, pero las autoridades mantienen vigilancia sobre el estado de salud de los lesionados.

“Al parecer, por un amotinamiento del personal que se encuentra privado de la libertad, se hace la valoración inicial de 12 personas recluidas, las cuales son remitidas a centros asistenciales. Al parecer se trató de un amotinamiento y estos quemaron las colchonetas”, añadió.

#CUNDINAMARCA | El capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, reportó un incendio en una estación de Policía del municipio de Funza. Al parecer, los internos adelantaron un amotinamiento y habrían prendido fuego a varias colchonetas. La emergencia generó una fuerte… pic.twitter.com/uc4y2Bd6Uu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 17, 2025

Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las causas del motín y determinar responsabilidades, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad en el centro de reclusión.

