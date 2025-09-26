Una balacera ocurrida este jueves sobre el mediodía en Cali, al sur de la ciudad, desató momentos de tensión entre transeúntes y comerciantes de la zona. El hecho sucedió en la avenida Roosevelt con calle 25, frente a una entidad bancaria, cuando un intento de fleteo terminó en un intercambio de disparos.

Todo comenzó cuando un ciudadano, que acababa de retirar una alta suma de dinero, fue abordado por un hombre armado que intentó arrebatarle el efectivo. En ese momento intervino el escolta de la víctima, lo que desató una balacera en plena vía pública, según recogió Blu Radio.

La emisora detalló que tres personas resultaron heridas: la víctima del fleteo, su escolta y el presunto delincuente. Todos fueron trasladados a hospitales del sur de la capital del Valle del Cauca y, según los primeros reportes médicos, se encuentran fuera de peligro.

El hecho provocó una rápida reacción de las autoridades. Varias patrullas de la Policía Metropolitana de Cali llegaron al lugar y lograron capturar al presunto asaltante. Así lo confirmó el coronel Nélson Prieto, comandante del tercer distrito de Policía de Cali, quien entregó detalles del operativo a Blu Radio.

“Al finalizar las transacciones, al momento de salir, es sorprendido por un delincuente, el cual acciona su arma de fuego. Hay un intercambio de disparos, del que salen lesionados el delincuente y las personas que estaban haciendo las transacciones bancarias. Fueron sorprendidos por la patrulla de turno que estaba cerca del lugar y realizan la captura”, dijo el oficial, citado por la emisora.

El coronel Prieto también explicó que, gracias a la cercanía de las patrullas y al plan de vigilancia del sector, fue posible reaccionar en cuestión de minutos para evitar una tragedia mayor.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer si el capturado hacía parte de una banda dedicada al fleteo y si tenía antecedentes penales.

Este hecho se suma a otros episodios de inseguridad que se han presentado en la capital vallecaucana en los últimos meses, particularmente en zonas bancarias y comerciales.

La modalidad del fleteo, en la que delincuentes siguen a las personas que retiran altas sumas de dinero para despojarlas en la calle, es una de las principales preocupaciones de las autoridades.

