En las últimas horas fueron atacadas con arma de fuego tres personas en la carrera 18 este con calle 43 de Soacha. Las víctimas, de nacionalidad venezolana, salieron a comprar comida y recibieron varios impactos de bala.

Así lo informó Olímpica Stereo a la vez que dio a conocer las identidades de los fallecidos, así como de una mujer que los acompañaba y que resultó gravemente herida.

De acuerdo con la emisora, Rafael Castellanos Davivo, de 19 años, y José Orlando López Rangel fueron atacados por hombres armados y murieron luego de ser trasladados a un centro asistencial.

Por su parte, el citado medio aseguró que la mujer, que sigue sin identificar, está en delicado estado de salud, pero recibe atención médica. Las autoridades anunciaron una investigación para determinar el motivo del crimen.

Esta situación se sumó a una balacera que se presentó en Cali, donde murió un hombre en el parqueadero de un centro comercial, al parecer en medio de un hecho de intolerancia.

Preocupación por cifra de homicidios en Bogotá

Según los informes del primer trimestre de 2025, recogidos por Infobae se registraron 281 homicidios en Bogotá, lo que significa un aumento del 15,6% frente al mismo período del año anterior, cuando se reportaron 243 casos.

Este incremento marca el peor comportamiento delictivo en la capital colombiana desde 2019, impulsado principalmente por los asesinatos con arma de fuego atribuidos a la actividad de organizaciones criminales y ajustes de cuentas.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

