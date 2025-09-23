En la noche de este martes 23 de septiembre, el centro comercial Cañaveral de Pance, en Cali, se convirtió en el escenario de un violento crimen ocurrido en su parqueadero.

Una riña terminó con la vida de Homero Geovanny Cadena Enríquez, según informó la Policía. El hombre fue atacado de manera brutal después de salir del mercado y perdió la vida al intentar defenderse con disparos contra su agresor, quien huyó en una motocicleta, según informó El País de Cali.

El caso está siendo abordado como un nuevo episodio de intolerancia entre personas armadas. Luego del crimen, se activó de inmediato un plan candado para dar con el responsable. El cuerpo de Cadena Enríquez fue trasladado a Medicina Legal para las inspecciones y la autopsia correspondiente.

“Una persona que se movilizaba en otro vehículo huyó”, indicó la Policía Metropolitana de Cali, según recogió El Espectador.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

