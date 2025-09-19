El asesinato de Juan José Correa, un joven de 17 años en Soacha, continúa estremeciendo a su familia y a la comunidad.

Según relató su madre, Andrea Guerrero, en Voz de Fondo pódcast, la tragedia ocurrió el 12 de abril, luego de que su hijo reclamara el pago de dos vasos de mazamorra que no habían sido cancelados.

Tres personas, dos adultos y un adolescente, fueron detenidas como presuntos responsables, pero la familia teme que recuperen la libertad por vencimiento de términos.

Durante la entrevista, Guerrero reconstruyó la angustia de aquella noche. Contó que habló con Juan José a las 4:22 p. m. para pedirle que dejara el trabajo en las calles y regresara a casa. Horas más tarde recibió una llamada de su expareja y padre del joven diciéndole lo peor: “Han apuñalado a Juan José”.

La madre llegó al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde su hijo estaba registrado como NN porque el empleador no había entregado documentación básica. “Desafortunadamente, Juan José ingresa sin signos vitales”, le confirmó el equipo médico a la mujer.

Guerrero también recordó con nostalgia que Juan José soñaba con ser abogado, comprar una moto y celebrar los 15 años de su hermana el 5 de octubre. Entre lágrimas, expresó: “Yo te dije que no me fueras a hacer sufrir”.

La familia insiste en que el crimen fue premeditado. Según los testimonios, el equipo de venta ambulante había recibido un primer pago digital de 9.000 pesos, pero un segundo pedido de 6.000 pesos nunca fue cancelado. Al intentar cobrarlo en efectivo, se produjo el altercado que terminó con la vida del adolescente.

La investigación avanza lentamente. En Voz de Fondo pódcast, la madre aseguró que ha habido aplazamientos constantes de audiencias y que incluso una funcionaria de la justicia habría admitido: “Si seguimos aplazando, llegará el vencimiento”.

El adolescente capturado ya enfrenta un proceso en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mientras que la familia exige que los dos adultos vinculados no logren evadir el juicio.

La madre también cuestionó al empleador de la carreta de mazamorra por haber contratado a un menor y por no entregar datos clave en la emergencia médica. Recordó que Juan José llevaba meses trabajando para ayudar en su hogar, pese a que ella le había pedido renunciar el 31 de marzo.

En medio del dolor, Andrea describe noches en vela, silencios que pesan y una casa marcada por la ausencia. “Madrecita, te ves hermosa”, solía decirle su hijo. Hoy, la madre insiste en que la justicia debe actuar y que la memoria de Juan José seguirá viva, especialmente el día en que celebren el cumpleaños de su hermana: “Su foto no faltará”.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

