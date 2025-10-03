Las manifestaciones que se han tornado violentas en el norte de la ciudad han levantado decenas de críticas hacia la autoridad del alcalde y hacia la Policía de Bogotá.

Al respecto, Galán señaló que desde el paro de 2021 en el país hay otros protocolos para las protestas y que el UNDMO (que reemplazó al Esmad) no puede intervenir sino hasta el momento en el que la situación ya sea de alta tensión e incluso hasta que haya violencia.

“Nosotros inmediatamente recibimos la información de los gestores de diálogo, de que se agotó la instancia de diálogo, le dimos instrucción a la Policía de entrar y actuar. La Policía inicialmente actuó en la calle 73 protegiendo sitios que estaban intentando vandalizar y más tarde en los intentos de bloqueos en la carrera 7, con vallas que tomaron del CAI. Ahí actuó la tanqueta de la Policía”, detalló Galán en Blu Radio.

El alcalde recalcó que la Policía sí intervino, pero que por el protocolo instaurado desde 2021, esta actuación debía hacerse tras agotar el diálogo.

Lee También

“Nosotros sí actuamos, pero tenemos que cumplir un protocolo que a raíz del estallido social tuvo modificaciones que implican herramientas más garantistas a la protesta. Hay limitantes que nos impiden actuar. La norma impide que por un grafiti se use la fuerza, ahí solo cabe un comparendo”, resaltó Galán.

Asimismo, el alcalde resaltó que la Policía de Bogotá le responde al alcalde, pero que cuando se den motivos de seguridad nacional, entonces allí le hacen caso netamente al presidente.

“La Policía cumple las instrucciones de la alcaldía, así lo dice la constitución. Si el Gobierno por motivos de orden público toma el mando, esa es la orden que debe cumplir la Policía. Ayer no nos informaron de ninguna orden distinta de la Nación”, sentenció Galán.

* Pulzo.com se escribe con Z