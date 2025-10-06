Así como en Cartagena hubo un grave accidente de tránsito, una situación en las vías de Medellín quedó registrada en un video que sirvió para observar los detalles de lo sucedido.

Lo llamativo es que, a diferencia del siniestro vial que en la capital de Bolívar dejó muertos, acá hubo una reacción que prácticamente se puede calificar como un milagro para evitar que fuera fatal.

Video de accidente de camión en Medellín que arrolló moto en Los Balsos

Una cámara de seguridad captó el momento en el que en una subida de Los Balsos en El Poblado, suroriente de Medellín, un camión se volcó en medio de un accidente de tránsito este lunes 6 de octubre de 2025.

Lo impactante dentro de las imágenes de ese aparatoso siniestro en la carrera 25 con la calle 12 sur es que un motociclista se salvó prácticamente de milagro pues el automóvil de carga arrolló su vehículo.

La situación se dio apenas por segundos, en los que el hombre alcanzó a reaccionar ante el percance para soltar su moto y evitar ser golpeado, al punto que salió completamente ileso de esa situación.

“Venía solito”, contó el hombre en conversación con una persona de la cuenta de Instagram de Guardianes Antioquia oficial, que llegó al poco tiempo de que se presentó la inesperada situación.

En medio de la sorpresa, lo único que pudo explicar el motociclista que evitó quedar afectado físicamente por el camión es que ese vehículo “venía como sin frenos” al momento del accidente de tránsito.

El impactante siniestro no provocó ninguna muerte y los únicos daños que dejó fueron algunos árboles que se llevó por delante debido al choque que se vivió en el mencionado sector.

Por ahora no se conocen mayores detalles acerca del propietario del camión ni las condiciones del vehículo, en un caso que no pasó desapercibido por lo aparatoso y el riesgo que provocó, ante la sorpresa de los testigos que vieron cómo el hombre evitó un final más triste.

Este es el video de la conversación con el motociclista que se salvó de milagro en un episodio más que sorpresivo en las calles de la capital antioqueña:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardianes Antioquia Oficial (@guardianesantioquiaoficial)

¿Qué se debe hacer ante un accidente de tránsito en Colombia?

Ante un accidente de tránsito en Colombia, es fundamental actuar con responsabilidad y conocimiento. El procedimiento varía según la gravedad del hecho (heridos, fallecidos o solo daños materiales), pero los pasos generales son los siguientes:

Priorizar la atención a los heridos: verificar si hay personas lesionadas. Llama al 123 para solicitar asistencia médica inmediata. No mover a los heridos a menos que estén en peligro. Asegurar la zona del accidente: activar las luces intermitentes del vehículo y poner los triángulos de seguridad reglamentarios para evitar nuevos choques. Notificar a las autoridades: si hay heridos o muertos, esperar a la Policía de Tránsito o al CTI para que elaboren el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT). Recolectar pruebas: tomar fotos de la escena, daños, señales viales y posición de los vehículos. Intercambiar información con los involucrados (licencia, cédula, SOAT, aseguradora). También recoger datos de testigos. Verificar el SOAT: este seguro obligatorio cubre los gastos médicos de todos los implicados. Su ausencia implica sanciones legales. Choque simple (sin heridos): si no hay lesionados, se puede mover el vehículo tras tomar fotos, y llegar a un acuerdo entre partes o acudir a una autoridad para conciliación.

Lo más pertinente es siempre actuar con calma, seguir estos pasos y conocer la ley puede evitar complicaciones legales.

