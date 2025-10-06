Al estilo de la película ‘Rápidos y furiosos’, muchas personas se reúnen en las calles de las principales ciudades del país con sus vehículos para competir clandestinamente, huyendo de las autoridades para no ser multados ni detenidos.

Sin embargo, esta es una práctica que preocupa a la Policía, ya que muchas veces en estas carreras se presentan accidentes que, por la velocidad de los vehículos, resultan ser fatales.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en las últimas horas en Cartagena, capital de Bolívar, ya que un grupo de motociclistas estaban compitiendo en las calles, cuando una mujer se atravesó en la vía y se ocasionó este terrible accidente.

Tal como se puede ver en el video compartido por la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial, la moto venía a una gran velocidad, pero una joven se metió en el camino y se la llevó, acabándole la vida de inmediato.

El video es bastante fuerte, pero si quiere verlo bajo su propia responsabilidad, puede hacerlo en el siguiente link.

Así lo confirmaron desde la Policía Nacional:

🔵 Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, joven oriundo de #Chinú (#Córdoba) se convirtió en la tercera víctima del trágico #accidente durante piques de motocicletas ocurrido en la vía del Mar, sector “Ramblas”, norte de #Cartagena. La #motocicleta Z800, conducida por el ingeniero… pic.twitter.com/P3IISvJIY1 — korraleja.co ® (@Korraleja) October 3, 2025

Y es que cabe destacar que por esta situación, las autoridades siempre están detrás de los grupos que organizan estos piques, pero debido a su rápido movimiento y la clandestinidad del asunto, llegar a tiempo es difícil.

Por eso mismo es que las autoridades muchas veces le piden ayuda a la comunidad para que cuando detecten que se van a armar los piques, llamen a la línea de emergencia 123 para que las autoridades puedan hacer presencia lo más pronto posible.

