Un video encendió la indignación en Cartagena. En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa a un hombre atacando violentamente a una mujer en plena vía pública, ante la mirada de varios transeúntes.

El caso que provocó indignación en todo el país tuvo un rápido giro. El hombre que fue grabado mientras agredía brutalmente a una mujer en una vía pública de Cartagena ya fue ubicado por las autoridades.

El propio alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, confirmó su captura y lanzó un fuerte reproche al agresor, a quien calificó de “cínico” por intentar justificar su conducta. El mandatario recordó que la presión ciudadana fue clave para dar con él, luego de que el video se difundiera masivamente en redes sociales.

“Sentió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra Policía Cartagena, con el apoyo de la Secretaría de Interior, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su ubicación y solo era cuestión de tiempo encontrarlo. Será puesto a disposición de la Fiscalía. Haremos que le caiga todo el peso de la ley”, manifestó Turbay en su publicación.

¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra @PoliciaCtagena, con el apoyo de la @secinteriorctg, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su… https://t.co/WC26sapLHH pic.twitter.com/zHcJHl8ggM — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) September 23, 2025

El mismo alcalde lo denunció por tentativa de homicidio, teniendo en cuenta la gravedad del ataque contra la mujer, que sería su expareja.

Video del agresor en Cartagena

En el video quedó evidenciado el enojo del mandatario, quien ni siquiera le dio la mano al sujeto y lo obligó a sentarse, al punto que este se limitó a escuchar el regaño y aunque intentaba defenderse, no lo dejaron, pues era algo que tenía que hacer ante un juez según el Dumek Turbay.

Cabe resaltar que desde que se conoció el video, Turbay fue enfático en que el violento hombre tenía que pagar las consecuencias de sus actos.

“A esta escoria humana le va a toca pagar escondederos a peso para poder evadir a las autoridades por este acto que desde la Alcaldía de Cartagena condenamos y reprochamos tajantemente”, publicó el mandatario local al difundir el material audiovisual en un principio.

A esta escoria humana le va a toca pagar escondederos a peso para poder evadir a las autoridades por este acto que desde @AlcaldiaCTG, condenamos y reprochamos tajantemente. He solicitado a mi general @PoliciaCtagena y la Patrulla Púrpura, junto a @secinteriorctg @distrisegctg… pic.twitter.com/JILKtALddA — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) September 22, 2025

