Bajo la implacable luz del sol caribeño, una sombra inquietante se cierne sobre la ciudad de Cartagena. En el transcurso de semanas no solo ha desaparecido una estudiante de medicina, Tatiana Hernández, sino un complejo entramado de amenazas, extorsiones y potenciales implicaciones en actos de corrupción ha arrastrado a su familia a una espiral de horror.

Tatiana, una brillante estudiante que adelantaba prácticas en el Hospital Naval de Cartagena, desapareció el 13 de abril de 2025. Según el relato de su madre, Lucy Díaz, la vieron por última vez en un video, sentada en los espolones de la Avenida Santander, después del cual, su rastro se perdió completamente. “La desaparición de Tatiana fue un acto premeditado, no un hecho fortuito”, aseguró Díaz en una entrevista con El Tiempo.

No obstante, la desaparición de Tatiana es solo la punta del iceberg. Lo que viene después se asemeja más bien a una trama de película de terror. La familia de la joven desaparecida ha sido azotada por una serie de amenazas ligadas a la banda delincuencial ‘Los Costeños’. Extorsiones de hasta 30 millones de pesos por información sobre Tatiana, incluso han llegado a amenazar con enviar partes del cuerpo de la joven.

“No nos vamos hasta que encontremos a Tatiana”, declaró Lucy Díaz al pódcast ‘Vamos pa’ eso’.

Las amenazas han alcanzado tal magnitud, que Los Costeños han advertido que, si la familia no abandona la ciudad, serán llevados a su campamento y forzados a delatar a las autoridades. Sin embargo, la familia Hernández-Díaz ha decidido seguir adelante con la búsqueda de Tatiana, aunque ello signifique abandonar temporalmente Cartagena.

“Han sido tan groseros que nos dicen que nos van a enviar un dedo de Tatiana o una oreja para que nosotros sepamos que ellos tienen a Tatiana. [Dicen que] nos van a llevar a su campamento y desde allí nos van a poner a llamar a las autoridades porque dicen que hemos sido muy sapos con las autoridades sobre el caso de Tatiana”, dijo la mamá en el citado pódcast.

En la trama, también se infiere la posible implicación del Hospital Naval donde Tatiana realizaba sus prácticas. Según la familia, tiene pruebas de que la desaparición de la estudiante pudo haber sido orquestrada por personal del hospital debido a que ella habría tenido conocimiento de posibles actos de corrupción, en particular con la negociación de insumos quirúrgicos, como informó El Espectador.

“Me manifestó que Tatiana habría sido desaparecida por personal vinculado al Hospital Naval de Cartagena – Honac, debido a que, presuntamente, tuvo conocimiento de posibles actos de corrupción dentro de dicha institución”, mencionó.

